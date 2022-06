Crowdfunding per la moda sostenibile: il marchio napoletano Blowhammer lancia l'iniziativa

È partita la nuova campagna di crowdfunding del marchio napoletano di moda streetwear Blowhammer su Mamacrowd. La campagna è volta al raggiungimento di 2 milioni di euro e comprenderà anche l’importante investimento del comparto Az Eltif, Alicrowd, primo Eltif di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments Sa e gestito in delega da Azimut Libera Impresa Sgr Spa.

APPROFONDIMENTI IL MOVIMENTO Moda sostenibile, sull'asse Napoli-Milano nasce il movimento... STORIE D'IMPRESA Moda, biodegradabile al 100%: la scarpa Mojito è urban e... LA MODA Moda sostenibile, Be green Tannery presenta la nuova collezione

Blowhammer letteralmente “colpo di martello”, è un’azienda del sud Italia nata nel 2013, che pone al centro la libertà d’espressione, l’autodeterminazione e il dare forma alla propria identità. Chi indossa Blowhammer, infatti, ama non solo la sua estetica distintiva e dirompente, ma ne condivide ogni aspetto, dal forte legame con il mondo digital all’estrema attenzione alla sostenibilità, vero caposaldo del brand che si esprime soprattutto nel modello “just-in-time”: ogni ordine viene prodotto in 48/72 ore, evitando così accumuli di magazzino, capi invenduti e riducendo le emissioni di Co2 solo al minimo necessario, pari ad un 30% in meno ogni anno.

Investire in Blowhammer significa credere in un progetto di sostenibilità e aiutarlo a crescere: il marchio ha ridotto del 70% le emissioni inquinanti, utilizzando carboni attivi che filtrano l’aria emessa durante una delle fasi di stampa, col programma re-generate, inoltre l’azienda si occupa di riciclare o smaltire in maniera corretta i capi non più utilizzati. L’azienda inoltre, produce il 99% in meno di invenduti, pari a solo lo 0,15% (dati relativi al 2020), con la conseguente emissione del 30% in meno di Co2 e un notevole contenimento di sprechi d’acqua rispetto alle industrie tradizionali. Tutto questo permette a Blowhammer di soddisfare i criteri per diventare una delle poche società benefit di abbigliamento in Italia.