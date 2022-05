Csv Napoli premia gli studenti all’evento conclusivo di “Scuola e Volontariato”

Si terrà nei giorni 26 e 27 maggio dalle 9 alle 14, nel Teatro Gelsomino di Afragola, l’evento conclusivo del progetto “Scuola e Volontariato”, giunto quest’anno alla quindicesima edizione. Dopo due anni di stop, dovuto alla pandemia, torna la manifestazione, che sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina facebook di Csv Napoli per consentire a tutti, ed in particolare alle famiglie dei tanti studenti coinvolti, di seguirla a distanza.

“Scuola e Volontariato” è un momento di condivisione che mostra l’impegno di Csv Napoli per avvicinare le giovani generazioni alla solidarietà, coinvolgendo attivamente gli istituti scolastici e le organizzazioni di volontariato del territorio. Obiettivo del progetto è, infatti, quello di sensibilizzare i giovani alle problematiche sociali e promuovere l’impegno civico e la responsabilità sociale, favorendo la connessione tra scuole, associazioni e comunità.

Quest’anno hanno aderito 40 istituti scolastici di Napoli, tra scuole secondarie di primo e secondo grado: circa mille studenti, dunque, prenderanno parte alla manifestazione e animeranno il teatro presentando attraverso immagini, musica ed esibizioni la loro personale esperienza nel mondo del volontariato.

Al loro fianco, ancora una volta, le associazioni partner del progetto che, nel corso dell’anno, hanno accolto gli studenti coinvolgendoli nelle loro attività e accompagnandoli in questo viaggio alla scoperta del volontariato. La manifestazione si aprirà con uno spettacolo teatrale a cura di Tiziana Di Masi, attrice sociale.

In chiusura di entrambe le giornate, invece, ci sarà la consegna del premio “Visoni di valori”, dedicato alla memoria di Valeria Fabrizia Castaldo, già direttore di Csv Napoli, al gruppo di studenti che avrà raccontato in maniera originale e significativa il valore del volontariato e dell’impegno solidale.

«Da 15 anni Csv Napoli compie una vera e propria impresa: mettere in connessione i giovani, in particolar modo gli studenti, con il mondo del volontariato. Il risultato è sempre straordinario: la passione delle nuove generazioni è travolgente, per questo ci prepariamo a vivere questa edizione di “Scuola e Volontariato” con il consueto entusiasmo» commenta il presidente di Csv Napoli, Nicola Caprio.