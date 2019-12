"Sono onorata e felice di ricevere questo riconoscimento perché da sempre sento il desiderio e la responsabilità civica di dedicarmi al sociale attraverso l'arte e vorrei sempre più apportare un mio piccolo contributo per portare il sorriso a chi è meno fortunato." Queste le parole con cui la giovane attrice e scrittrice, reduce dal tour in Canada dove è stata ospite d'eccezione dell'Italian Contemporary Film Festival di Toronto, ha confermato la sua partecipazione al Gran Galà della Solidarietà 2019. L'evento, promosso ed organizzato dal Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza “Humanitas” presieduto da Roberto Schiavone di Favignana, si svolgerà il 3 dicembre presso il Teatro Augusteo di Salerno. Nel corso della serata, che vedrà riunirsi e confrontarsi personalità provenienti da diversi campi professionali che si dedicano al mondo del volontariato e della solidarietà, verranno conferiti i premi Cuore d'Oro e Gran Croce al Merito Sociale. Sarà anche l'occasione per ringraziare quanti, giorno dopo giorno, con impegno e sacrificio operano nel mondo delle Istituzioni per soddisfare i bisogni e le esigenze dei cittadini che vivono situazioni di disagio. Al termine del Galà si terrà un concerto della voce di Sorrento con la cantante Francesca Maresca. Tra i premiati, oltre all'attrice Claudia Conte da sempre sensibile ai temi del sociale e testimonial di svariate campagne di sensibilizzazione, il Presidente della Corte di Appello di Salerno Iside Russo e il Presidente Emerito Matteo Casale, i Prefetti Gerarda Maria Pantalone e Antonio De Iesu, i Generali Emanuele Franculli e Luciano Garofano, la Direttrice Casa Circondariale Salerno Rita Romano e tanti altri. © RIPRODUZIONE RISERVATA