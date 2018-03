Cuore di mimose dagli ospiti dei centri di accoglienza ad insegnanti e alunni

Giovedì 8 Marzo 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore di sale decorato con mimose gialle e l'espressione augurale nel giorno della festa delle donne. È l'omaggio che i richiedenti protezione internazionale ospiti del centro accoglienza straordinaria di Tommasoni a Saviano,hanno fatto alle insegnanti e agli alunni delle scuole del territorio. Azioni positive volte a favorire l'integrazione oltre che a contrastare situazioni di discriminazioni etnico-razziali. Iniziative per promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione volte ad accrescere una coscienza non discriminatoria presso l’opinione pubblica e, in particolare, fra i giovani. il CAS Tommasoni di Saviano, gestito dalla cooperativa L'impronta, ospita 47 richiedenti protezione internazionale, tutte donne e nuclei familiari, già impegnati in lavori socialmente utili sul territorio. Il Comune di Saviano ha infatti sottoscritto un protocollo d'intesa con la Prefettura e le associazioni L'Impronta e Fisiomedical per l'impiego degli ospiti dei centri in lavori socialmente utili. Analoghe iniziative si sonotenute oggi nei comuni di Ercolano,Boscoreale, Napoli e Altavilla Silentina sempre a cura della cooperativa L'Impronta.