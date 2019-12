CuorediNapoli, alla Cumana di Montesanto l'installazione luminosa

Domani sabato 14 dicembre, anteprima #CuorediNapoli: una festa itinerante, con dispositivi sonori relazionali e con l’installazione della scultura “Cuore” sulla Stazione della Cumana. Si tratta di una anteprima del progetto artistico che il corso di nuove tecnologie dell'arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli realizzerà la prossima primavera a Montesanto, coinvolgendo abitanti, commercianti e passanti per la costruzione di un territorio comune.



L’iniziativa, che si inserisce fra le attività dell’evento “Break Napoli” organizzato della Municipalità 2 del Comune di Napoli, sarà realizzata con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e di Eav.



L’evento artistico intende attivare un flusso relazionale all’interno del rione, accelerando scambi e interazioni attraverso dispositivi estetici e flyer sonori, distribuiti lungo un percorso che partirà alle ore 17 da piazza Montesanto, dove si apre la stazione della Cumana, proseguirà su via Pignasecca e si concluderà a piazza Carità. Il flusso relazionale, che coinvolgerà gli abitanti, i commercianti, i passanti e i viaggiatori sarà accelerato dal gruppo musicale Bateria PegaOnda, che si riunirà alle ore 17 per poi procedere lungo l’itinerario descritto. Poco prima della partenza del gruppo musicale di percussioni afro-brasiliane, verrà acceso “Cuore”, scultura luminosa e pulsante installata all’esterno della Stazione della Cumana che andrà in sincrono con il WebFaro, anima fisica e luminosa del battito #CuorediNapoli, posizionato lo scorso anno sulla terrazza di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA