Tombolata dermatologica di beneficenza per i pazienti della Pediatria al policlinico Federico Ii di Napoli. Oggi 20 dicembre nella Biblioteca Santoianni della Dermatologia in via Pansini 5, Edificio 10, è in programma una tombolata dermatologica di beneficenza a partire dalle ore 13.00. L'0iniziativa ideata e promossa da Gabriella Fabbrocini, direttore della Scuola di specializzazione in Dermatovenereologia della Federico II, la tombolata sarà assieme un evento formativo e l’occasione per regalare un sorriso ai piccoli ricoverati presso il Policlinico. Nelle cartelle della tombola, infatti, i tradizionali numeri sono stati sostituiti con i nomi di altrettante malattie dermatologiche, mentre il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per l’acquisto di un televisore da donare al reparto di Pediatria. All’iniziativa, riservata al solo personale del Policlinico, parteciperanno medici, infermieri ed amministrativi che si cimenteranno con un test a dir poco inusuale con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari per il televisore da donare ai piccoli ricoverati. “Per I medici formazione e aggiornamento sono fondamentali – spiega Fabbrocini – proprio come conservare la sensibilità e la capacità di empatia verso chi soffre, in particolare se si tratta di bambini”.

Intanto tra le iniziative di solidarietà e di sensibilizzazione in ambito sanitario in città scalda i motori anche la fondazione Telethon per la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare. Il 21 E 22 dicembre in tutta la Campania sarà possibile acquistare i cuori di cioccolato per sostenere #CONTUTTOILCUORE campagna solidale per la ricerca scientifica di Fondazione Telethon che da trent’anni lavora ogni giorno per dare risposte concrete in termini di terapie e cure per le persone con una malattia genetica rara. In Campania saranno allestiti banchetti ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e in molti comuni delle rispettive province. Sabato 21 e domenica 22 dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto è prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una donazione di 5 euro. Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con cui gli italiani ogni anno dimostrano il loro grande impegno solidale.



Sul sito www.telethon.it è presente l’elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto. Per coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il Cuore di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione Telethon, nella sezione shop.telethon.it. È possibile inoltre partecipare in prima persona alla campagna come volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato, telefonando o scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it.



La Maratona RAI

Con la maratona 2019 inizia la grande festa per i 30 anni di Fondazione Telethon, che dal 1990 lavora per dare risposte ai pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genica. Ma ancora tanti altri risultati arriveranno se tutti i sostenitori di Fondazione Telethon continueranno a far sentire la loro presenza con donazioni e azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche.

La maratona Telethon proseguirà sulle tre reti Rai con un’ideale staffetta dei più importanti conduttori, fino a concludersi sabato 21 dicembre, con un’edizione serale speciale de “I soliti ignoti”. L’edizione 2018 della storica maratona sulle reti Rai ha permesso di raccogliere 31 milioni e 455.757 euro, che sono stati destinati a sostenere e finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.



Il numero solidale: 45510

Dal 1° al 31 dicembre 2019 è attivo il numero solidale 45510. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, iliad, Coop Voce e Tiscali. Sarà possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT, Convergenze, PosteMobile e Clouditalia (5 euro). Donazione con carta di credito NEXI

Dal 1° al 31 dicembre sarà attivo il Numero verde NEXI 800 11 33 77 per le donazioni con Carta di Credito. © RIPRODUZIONE RISERVATA