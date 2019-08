Cyberbullismo, l'arma della grafologia per risolvere i casi

Martedì 6 Agosto 2019, 11:32

Si chiama Grafologia Forense ed è il settore della Grafologia che supporta il nostro sistema giuridico in accertamenti su documenti e manoscritture. Può intervenire in molteplici casi quali, ad esempio, analisi di firme per stabilirne l’autore; l’analisi di testamenti; o ancora verificare se un documento ha subito alterazioni. Una professione che negli ultimi tempi cerca di essere di aiuto anche nei casi di violenze di ogni ordine e grado analizzando non solo scritture ma anche i disegni."Da giornalista d'inchiesta, grafologo giudiziario - specializzata in psicopedagogia e vittimologia - afferma Cristiana Barone - ho arricchito il mio ambito professionale completando il mio percorso presso il Tribunale di Napoli dove, dopo 3 anni, mi sono qualificata quale grafologa e, dopo un lungo percorso formativo, iscritta agli Albi professionali. Ho iniziato questa nuova attività professionale realizzando anche un software che possa facilitare le analisi nel settore grafologico. Quest'anno - conclude la Barone - grazie ai corsi che inizieranno da settembre cercherò di far comprendere ai discenti, sia giovani che adulti, l'importanza di questo strumento. Particolare attenzione è da rivolgere ai giovani, anche per combattere o prevenire le violenze”.La Grafologia in genere può essere anche un valido strumento di supporto in altri ambiti professionali, quali a esempio la psicologia. Un percorso di studio che richiede oltre ad un’attitudine personale, anche un ‘ottima base di preparazione professionale. In quest’ultimo periodo sull’affannoso tema del bullismo e del cyberbullismo la figura del grafologo, accanto sgli esperti del settore, ha permesso di prevenire e risolvere molti casi".