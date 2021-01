Piccoli doni e dolci destinati ai ragazzi che, grazie alla Fondazione "A voce re' criature", vengono sottratti dal rischio di essere cooptati dalla malavita. Da Nola arrivano alla sede nel quartiere Arenaccia i doni destinati ai ragazzi di don Luigi Merola. Ma anche un appello: "la Pandemia da Covida umenta la marginalità, il Consiglio regionale sia accanto alla sua Fondazione per proteggere i ragazzi più deboli", ha esortato infatti il consigliere regionale Francesco Iovino a margine dell'incontro per la consegna dei pacchi. "Le istituzioni devono dimostrare, anche e soprattutto con i fatti,vicinanza e sostegno a quelle realtà come la Fondazione "'A voce re' creature" che affrontano il disagio sociale per tantissimi bambini di Napoli di Napoli e le periferie con laboratori ludico ricreativi". "Il Covid purtroppo non colpisce solo la salute delle persone,ma ha finito con l'acuire le difficoltà economiche di tantissime famiglie e di tantissimi bambini che si ritrovano sempre più ai margini della famiglia". A don Luigi Merola e ai bambini Iovino ha promesso l'impegno sempre "improntato al sostegno di chi si è trovato ad affrontare non solo il virus ma anche difficoltà economiche e conseguenti risvolti sociali"

