Da Scampia a Bergamo: trovano lavoro grazie ai corsi di formazione inventati a scuola

Sabato 9 Giugno 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Spero tanto di riuscire a farmi assumere, mi sono impegnato al massimo e adesso sono pronto a trasferirmi a Bergamo”: Salvatore Marra ha diciotto anni ed è “quasi” alla vigilia dell’assunzione. E’ uno degli undici studenti dell’istituto Galileo Ferraris di Scampia che sono riusciti a concludere il progetto di alternanza scuola-lavoro nell’ambito informatico organizzato dal dirigente scolastico, Alfredo Fiore, dal docente di informatica Antonio De Rosa, dal responsabile della formazione della Webresults, Fabrizio Pugliese e dal direttore tecnico dell’azienda, Alessandro Plebani. Erano partiti in cento, undici sono riusciti a seguire tutte le tappe di un percorso che, attraverso lezioni telematiche e incontri periodici, li ha portati vicini al traguardo più ambito: il posto di lavoro. Per raggiungere la metà, però, dovranno accettare di trasferirsi: l’azienda ha tre sedi, a Bergamo, a Cagliari e a Roma.La Webresults gestisce Salesforce, una piattaforma software capace supportare processi di vendita, marketing e customer service dei suoi clienti. Il prodotto ha avuto un grande successo sul mercato, e paradossalmente adesso il problema dell’impresa è trovare dipendenti capaci. “Abbiamo avuto dei contatti con il dirigente del Galileo Ferraris, con i docenti e con gli studenti, e abbiamo capito che potevano fare al caso nostro”, spiega Pugliese. “Già nel giugno del 2017 uno studente appena diplomato, ha iniziato un percorso di formazione ed è stato assunto a tempo indeterminato”, racconta il professor De Rosa. All’inizio dell’anno scolastico è stato avviato, quindi, un progetto di Alternanza Scuola Lavoro: tutti gli studenti delle quinte dell'indirizzo di Informatica hanno seguito attività di apprendimento di base del programma Salesforce Admin Beginner. Poi una quindicina di studenti ha deciso di approfondire le proprie conoscenze ed stato avviato un secondo step del programma.“La nostra scuola è aperta dalle 8 del mattino alle 10 di sera”: Il preside Alfredo Fiore spiega che il progetto con la Webresults non è certo l’unico messo in campo dall’istituto tecnico di Scampia. “Noi abbiamo duemila studenti che frequentano corso diurni e serali. Abbiamo cinque indirizzi di studio e 10 progetti di alternanza. Alcuni nostri studenti sono stati assunti anche dall’Enel”. Ma a Scampia non si insegna solo a trovare un lavoro: si fanno anche corsi di teatro, di giardinaggio e di lettura.Con l’entusiasmo dei diciotto anni molti degli allievi arrivati a concludere il corso stanno già preparando le valigie. Spiega Emanuele Campese “Il progetto ha rappresentato per me una grande opportunità: è molto difficile che un’azienda ti venga a cercare a scuola. Io sono pronto a partire, spero proprio che mi prendano. Sono fidanzato mi dispiace allontanarmi dalla mia ragazza, ma nella vita bisogna essere capace di scegliere. E poi, se ci si vuole bene, un punto di incontro lo si trova sempre”. “E’ stato un corso molto interessante – aggiunge Pio Francesco Manzo - Si tratta di lavorare con il computer e questo è sempre stato il mio sogno. Controindicazioni? Può portare dipendenza…Ovviamente scherzo, ma si tratta di un ambiente stimolante dal quale non vorresti uscire mai”.