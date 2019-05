Sabato 11 Maggio 2019, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appello social del Santuario: a Pompei apre la boutique della carità. Pregiati ricami a mano in dono alle orfanelle accolte dal Santuario. Torna nella sala San Giuseppe del Santuario (si trova all'ingresso dal piazzale interno) l'appuntamento con la boutique della carità, un'occasione per acquistare prodotti artigianali di pregevole fattura e per sostenere le opere di carità fondate dal beato Bartolo Longo. Oggi e domani, così come nei prossimi due fine settimana, sarà possibile comprare lavori di ricamo, uncinetto, chiacchierino, taglio, cucito, ferri, pittura su tela, realizzati dal laboratorio delle «Amiche di Maria». Nel corso della giornata si potrà anche partecipare ad una pesca di beneficenza. Questi gli orari di apertura della sala: dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 20.