Dal Benin arriva un Sos per Osimhen: bambini in campo con la sua maschera

Dal Benin una richiesta d’aiuto per Osimhen. L’Associazione “Sorridi Konou Konou Africa”, che ha sede al Secondo Policlinico di Napoli, da anni porta avanti una serie di progetti per donne e bambini in Benin.

Al termine della 28esima missione dell’associazione in Africa, che è coincisa con i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, si è giocata una emozionante partita del cuore: sul campo di terra battuta i bambini, con maglia e mascherina di Osimhen, hanno sfidato gli adulti aggiudicandosi il match per 4-0.

I membri della Onlus hanno realizzato un video con estratti della partita nel quale il medico volontario Nunzio Ruggiero, rivolgendosi direttamente ad Osimhen, dice: «Questa partita ha un forte valore simbolico, è un messaggio di speranza.

Noi sappiamo quanto Oshimen sia sensibile alle problematiche della Nigeria e dell’Africa occidentale in generale. Ringraziamo il campione per aver contribuito alla vittoria dello scudetto del Napoli e gli chiediamo di aiutare la nostra associazione».