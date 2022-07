Dal Vesuvio al Lusseburgo: 2.000 km in bici per aiutare i meno fortunati

TORRE DEL GRECO. È giunto in bici a Esch-sur-Alzette in Lussemburgo, dopo 1.910 chilometri percorsi in quattordici giorni di pedalate. Ad accoglierlo, insieme ai familiari, anche Mirko Costa in rappresentanza dell’ambasciata italiana in Lussemburgo e l’inviato Paolo De Martino per la rivista PassaParola magazine. Esposito era partito dalla propria abitazione di Torre del Greco la mattina del 23 giugno, terminando quella tappa a Castel di Sangro, dopo circa 150 km.

Nei giorni successivi ha raggiunto e percorso la costa adriatica fino a Rimini, dunque la via Emilia e poi da Pavia ha pedalato fino al passo del Gran San Bernardo, oltrepassando le Alpi e il confine con la Svizzera. Il viaggio è proseguito verso nord, entrando in Francia sul confine di Basilea e quindi in Lussemburgo dopo aver superato la catena montuosa dei Vosgi e aver percorso la lunga ciclabile del fiume Mosella.

L’obiettivo del viaggio, denominato «Ride for Children», è stato quello di raccogliere fondi per la onlus Famiglia d’Africa. Diverse centinaia di euro sono state accumulate sul canale aperto per l’iniziativa sul portale GoFundMe e altrettante tramite bonifico bancario alla onlus. Non sono mancate le offerte che Salvatore ha raccolto per strada, nei camping e ovunque si è fermato, dove ha spiegato il progetto a passanti e curiosi. La raccolta continua ancora e diversi sono gli appuntamenti che vedranno coinvolto il cicloturista torrese per raccontare la sua esperienza in bici lungo le strade d’Europa. «La pianificazione è durata quasi un anno - spiega Salvatore Esposito - e grazie a quella ho beneficiato tutto quanto potesse servirmi per pedalare in tranquillità e con la corretta attrezzatura, ma il resto è stato una continua scoperta, chilometro dopo chilometro, alternando momenti duri e risvolti piacevoli. In bici e con la giusta causa, si viene accolti a braccia aperte da tutti. Dall’Italia al Lussemburgo sono stati in tanti a contribuire, sposando in pieno l’obiettivo e apprezzandone l’umanità».

Un folto numero di consensi sono stati ottenuti anche sui canali social, dove in tantissimi hanno seguito giorno per giorno gli aggiornamenti del viaggio sulla pagina Facebook e il profilo Instagram torenet82. Nei prossimi giorni sarà resa nota la somma precisa raccolta, a valle della verifica dei bonifici bancari da parte di Famiglia d’Africa.