I dipendenti dell’Alstom di Nola, società leader nel campo ferroviario, si sono autotassati per aiutare i ragazzi disabili assistiti dall’associazione onlus Anef (Accà nisciuno è fesso).

Grazie alla loro generosa donazione, ​ l’associazione acquisterà tablet per alcuni pazienti che potranno così seguire più agevolmente, da casa, le lezioni a distanza della scuola.

“Un aiuto particolarmente gradito in un momento così difficile per gli studenti costretti a restare a casa per le restrizioni imposte dalla Pandemia da Covid 19 – scrive la presidente Carmen Manfellotto - ma che colpisce maggiormente chi ha difficoltà come i ragazzi disabili. Grazie all’Alstom i nostri pazienti potranno avere un ausilio tecnologico anche per i progetti di comunicazione alternativa che la nostra associazione da sempre porta avanti per i suoi assistiti”.

In foto Monica degli Arteteca con Gaia al Mann (foto calendario Anef 2020).

