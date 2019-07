Dalla città della solidarietà un presidio ospedaliero per l'Africa: il 3 luglio spettacolo di beneficenza

Martedì 2 Luglio 2019, 13:02

Pompei for Africa: dalla città della solidarietà parte un carico di beneficenza per creare strutture sanitarie capaci di ridurre le mortalità infantili. E’ da 18 anni che la onlus pompeiana «Trame Africane» raccoglie fondi per curare e assistere il popolo africano. Domani sera alle 21, nel chiostro dell’istituto «Bartolo Longo», si riuniranno, come accade dal 2001, i sostenitori del «Machaka Project» per l’evento cult dell’associazione «Io sto con trame africane». Una serata all’insegna della solidarietà tra risate, musica, emozioni in una meravigliosa e suggestiva cornice, per continuare a regalare speranza ai tanti bambini, giovani e famiglie povere dell’Africa. L’evento benefico, quest’anno, sarà speciale perché vede il compimento del diciassettesimo anno di attività a sostegno delle popolazioni dei villaggi di Machaka e Kiirua in Kenia. «In 18 anni tanto è stato fatto – spiega Pasquale Coppola, il cuore e la mente del progetto - attraverso l’istruzione e la formazione professionale, il sostegno all’orfanotrofio alla ristrutturazione e all’ampliamento del ST. Therese Hospital di Kiirua.Tanto ancora si può fare per continuare a dare una speranza concreta a chi di speranza non ne aveva più». Il progetto non offre un inutile ed infruttuoso assistenzialismo, ma punta a dare alle comunità africana un sostegno concreto, creando reali possibilità di sviluppo e di aiuto attraverso la costruzione di infrastrutture, l’educazione sanitaria, l’istruzione, la formazione professionale e il lavoro. Fino al 2003 l'unico presidio sanitario presente a Machaka, in Kenia, era una casetta di legno, costruito dalle suore all'interno della missione. Dall’8 gennaio 2008, quando iniziarono i primi lavori finanziati dalla beneficenza di «Trame Africane», ad oggi è stata realizzata una prima area operativa di mille e 200 metri quadrati, dove hanno trovato posto il pronto soccorso, il nido, una grande sala parto con tre postazioni, due sale operatorie e quindici nuove stanze per l’accoglienza dei degenti. Successivamente sono nati i reparti di radiologia e di dialisi, il centro vaccinazioni e il laboratorio di analisi. Gli artisti che si alterneranno sul palco sono: Mino Abacuccio, Daria Biancardi, Alessandro Bolide, Maria Bolognano, Paolo Caiazzo, Ebbanesis, Ciro Giustiniani, Peppe Laurato, Ettore Massa, Francesco Mastandrea, Claudia Mercurio, Rosaria Miele, Federico Salvatore.