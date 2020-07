«Diamo luce alla vita», il Circolo Nautico Posillipo-Villa Mon Plaisir s’illuminerà di bellezza e solidarietà

Oggi venerdì 17 luglio, dalle ore 19.30, il Circolo Nautico Posillipo-Villa Mon Plaisir inaugurerà una nuova illuminazione con i colori rossoverdi, in segno del ritorno alla vita, sociale e sportiva, del Circolo e della Città di Napoli. Alla manifestazione, voluta dal comitato organizzatore grandi eventi del CNP Filippo Smaldone, Massimo Falco e Gennaro Famiglietti e promossa in collaborazione con la Fondazione Cultura & Innovazione e l’Istituto di Cultura Meridionale, interverrà SE il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, al quale con l’occasione sarà consegnato simbolicamente il Premio Internazionale “Posillipo, Cultura del Mare” in segno di gratitudine per la vicinanza al Circolo e alla Città. In stretto rapporto con la FENCO – Federazione Nazionale dei Diplomatici e dei Consoli Esteri in Italia – coordinata sull’intero territorio nazionale dall’avvocato Famiglietti saranno rimarcati l’impegno, la solidarietà e la fratellanza tra le istituzioni del territorio - in primo luogo la Chiesa – e le personalità della diplomazia internazionale.



Con Sua Eminenza sarà premiato tra gli altri anche Amedeo Manzo, Presidente BCC Napoli e Presidente della Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo. La motivazione "Un banchiere con l'anima, al di là delle ottime performance, con numeri in attivo e prospettive di sviluppo, Amedeo Manzo, con la Bcc di Napoli, è protagonista intelligente della vita sociale, culturale, politica, solidale di Napoli. La sua, è una banca di prossimità. In particolare guarda ai più piccoli e deboli e a chi con coraggio e competenza, come i giovani. Investe su Napoli e il suo futuro. Manzo si è anche distinto nella gestione di strutture pubbliche. Sempre con i napoletani nel cuore".