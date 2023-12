Dicembre «solidale»: Napoli dal cuore grande

È forse il modo più gioioso e generoso di vivere il periodo delle Feste.

Al rituale dello shopping per i regali sotto l’albero sempre più napoletani preferiscono o affiancano una partecipazione o una donazione piccola o cospicua a sostegno delle numerose associazioni di volontariato, di inclusione sociale o no profit più e meno conosciute nella nostra città o regione, dove al disagio, l’indigenza o la precarietà si cerca sempre più efficacemente di far fronte in network.

Le iniziative pullulano in questo mese speciale e si moltiplicano ogni anno: open, a numero limitato o con grandi brand e organizzazione, nelle location più varie, come piazze, siti monumentali e grandi palagi o circoli, club e luoghi di convivio.

Si chiama «A cup of learning» la longeva iniziativa natalizia della Fondazione Lavazza Onlus per il Cesvi (Cooperazione e Sviluppo), appena passata anche da Napoli: un programma di formazione gratuita sul mondo del caffè, dedicato ai giovani in cerca di opportunità di lavoro nel settore caffè e provenienti da gruppi sociali svantaggiati.

Con gli eventi si partiva ai primi del mese col party flegreo per il decennale del Calendario Fashion&Food e l’asta solidale dell’abito soirèe Rosemary Manilia di Anna Prota in favore della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono, diretta dalla Dottoressa Emanuela Capuano.

Poi nei giorni dell’Immacolata la lotteria e la riffa dell’Associazione Donne per il Sociale all’IAV (In Arte Vesuvio) di via Nazario Sauro in favore del reparto di chirurgia pediatrica del Professor Ciro Esposito al Secondo Policlinico di Napoli.

Al Made in Cloister di Porta Capuana nella notte di Santa Lucia il Philantropic Party della Fondazione Mediolanum, organizzato da Alfredo Sangiovanni ed Esmeralda Vetromile con la partecipazione canora di Sal Da Vinci, ha raccolto donazioni in favore del Centro Malattie Oculari Rare all’Università Luigi Vanvitelli, guidato dalla Professoressa Francesca Simonelli.

Giovedì 14 Angela Capezzuto ha promosso e avviato una nuova Accademia di formazione gratuita nell’artigianato della pelletteria di lusso, ospitando 400 studenti in un open day col patrocinio della Regione Campania presso la sua nota fabbrica partenopea di leather goods come tributo all’artigianato made in italy e alla sostenibilità ambientale, insieme allo scultore Massimo Spino e ai giovani musicisti del Conservatorio di San Pietro a Majella.

La sera dello stesso giorno la nuova generazione di conduttori del Gruppo Laringe, ristoratori nei Campi Flegrei, ha organizzata una cena stellata a più mani per celebrare 40 anni di attività della famiglia, invitando autorità amministrative, amici e clienti storici per una serata di alta cucina e musica d’autore, i cui ricavati e donazioni supporteranno i progetti pediatrici della Fondazione Santobono Pausilipon, diretta dalla Dottoressa Flavia Matrisciano.

Nella stessa serata la giornalista piemontese Licia Granello, di stanza a Napoli, ha inscenato una divertente tombolata «semiscostumata» in Centro Storico, raccogliendo donazioni per Medici Senza Frontiere (…con imminente bis torinese).

Venerdì 15 e sabato 16 sera alla Basilica di San Lorenzo Maggiore in piazza San Gaetano la IX edizione del Christmas Gospel Concert con lo spettacolare coro di Eric Waddell & Abundant Life Singers direttamante da Baltimora, affiancati da Rita Ciccarelli e i Flowin’ Gospel, talenti nostrani doc. Parte del ricavato verrà devoluto alla “St. Anthony Clinic” di Novaliches a Quezon City nelle Filippine in favore di bambini, adolescenti e famiglie bisognose.

Domenica 17 all’HBtoo di Coroglio il Charity Party Padel & Show, una serata di sport e premiazioni, moda e musica dance per sostenere ancora una volta i bisogni e le urgenze dei reparti oncologici e neurologici negli ospedali pediatrici del Pausilipon e del Santobono.

Lunedì 18 tutti al “Natale in Casa Mehari”, un’intera giornata a ingresso gratuito presso l’omonimo spazio multi lab di Quarto, alle porte di Napoli, bene confiscato alla criminalità organizzata, in cui si svolgeranno attività per bambini da 0 a 90 anni: accoglienza e intrattenimento, cookie lab e Lego lab, canti e balli, concerto per la legalità, aperitivo solidale, “stop feminicide” e realizzazione di manufatti, vendita di pacchi solidali per la raccolta fondi a sostegno di Casa Mehari e La Bottega dei Semplici Pensieri.

Martedì 19 al Palapartenope di Fuorigrotta è gia da settimane sold-out l’annuale appuntamento con “Africa in Testa”, la onlus di casa nostra che da anni ormai si occupa degli orfanelli e i bimbi albini in Tanzania: dalle 21.00 l’esilarante show di “baba” Franco Testa, circa tre ore di one man band con le incursioni “napulegne” di Amedeo Colella o la storia di Luca Trapanese e la sua piccola Alba.

Il 20 sera al Teatro Posillipo 7° edizione del Premio Solidale “Donne per Napoli”, ideato da Raffaele Carlino, presidente Carpisa Miriade, durante il quale sarà tributato un riconoscimento speciale per la categoria inclusione sociale a Daniela Di Maggio, psicologa e mamma dell’indimenticato GioGio Cutolo (il musicista dell’Orchestra Scarlatti ucciso in piazza Municipio lo scorso agosto), ed Eugenia Carfora, dirigente scolastico dell’Istituto Francesco Morano del Parco Verde di Caivano.

Per concludere, il clou degli eventi del cuore a Napoli è senza dubbio quello della Fondazione Cannavaro Ferrara: “That’s Napoli”, come recita il video-invito, e per giovedì 21 sera alla Mostra d’Oltremare è previsto un pienone di celebrity, sportivi, artisti, stampa, napoletani doc e amici delle due star del pallone.

Non per caso l’evento che annunciava la prenotazione entro fine novembre è andato sold-out anche prima.

Insomma… chiunque riesca, dia il proprio contributo a un’iniziativa benefica, un aiuto alle cause solidali in maniera prossima o a distanza, brevi manu o via web: per i più golosi anche un acquisto di leccornie delle Feste on line, delivery o per strada, come la Muu cake di Sasi Maresca che supporta i progetti educativi della Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore del Rione Traiano di Napoli.