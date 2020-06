Didattica a distanza, ​Accenture dona 90 laptop a dieci scuole della Campania

Accenture, multinazionale del settore dei servizi professionali che da 60 anni rappresenta un propulsore dell’innovazione in Italia, ha scelto di donare 90 laptop a 10 scuole della Regione Campania per sostenere la didattica a distanza.



L’iniziativa, nata inizialmente con l’obiettivo di aiutare gli Istituti a realizzare delle aule informatiche, si è rivelata estremamente utile durante la sospensione forzata delle lezioni in aula a seguito del lockdown imposto dal Governo a causa della pandemia di Covid-19. Gli studenti che non possedevano strumenti informatici propri, infatti, hanno potuto ugualmente seguire le lezioni on-line grazie ai computer messi a loro disposizione.



Accenture, da sempre impegnata a valorizzare i migliori talenti e sostenere il capitale umano del territorio nazionale in cui è presente, è oggi presente a Napoli con due poli di innovazione all’avanguardia a livello mondiale: l’Advanced Technology Center, che eroga servizi tecnologici innovativi a supporto dei percorsi di trasformazione delle imprese pubbliche e private, e il Cyber Fusion Center, centro per l’innovazione nel settore della cybersecurity inaugurato nel 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA