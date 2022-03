Dipendenze dal web, ecco l'app «Dico a te»

Un'app che i giovani potranno tenere sul cellulare per chiedere aiuto, porre domande e avere consigli. Una guida interattiva come compagna di viaggio nel mondo della rete per restare lontani dai rischi che crea la dipendenza dai social e aumentare le proprie competenze digitali. A rispondere all'Sos un operatore esperto. Da subito emerge la necessità di collaborare con genitori e insegnanti rispetto ad un'analisi che indica come il 53% dei giovani del territorio dell'ASL Na3 è dipendente dalla rete. Mentre il 23% ne fa un uso apertamente rischioso.

Il piano si chiama "Dico a te" ed è promosso dalla cooperativa "Primavera' in partnership con l'Asl Na3Sud e i comuni di Castellammare di Stabia e Sant'Antonio Abate. Della durata di trenta mesi l'intervento è finanziato da Fondazione CON IL SUD e prevede anche laboratori digitali e uno sportello di consulenza. Si rivolge ai ragazzi dai 13 ai 24 anni. Un sito internet e un blog permetteranno una costante informazione sui temi del web, tra rischi e opportunità, diretta a studenti, insegnanti e scuole. Uno sportello altamente qualificato si occuperà di quei ragazzi le cui problematicità sono tali da richiedere una diagnosi e una terapia di cura.

«Con il Covid - ha spiegato la coordinatrice del progetto Carolina Esposito - i nostri giovani si sono chiusi nelle loro camerette, il loro isolamento si è diffuso ancora di più. Il loro isolamento sociale ha la rete come unico contatto con l'eseterno e in questo modo i rischi diventano enormi e la dipendenza cresce». Una preoccupazione condivisa dal direttore sanitario D'Onofrio: «Siamo in presenza di un fenomeno sempre più esteso - ha spiegato - le famiglie troppo spesso lasciano i sistemi informatici a minori non avendoli educati. Come un tempo si usava la televisione, ma oggi gli strumenti informatici li fanno accedere all'universo mondo».