​Dal Vesuvio a Roma per spingere Matteo e la sua carrozzina verso il traguardo

Da Terzigno a Roma, per spingere Matteo e la sua sedia a rotelle verso il traguardo. Questa l'iniziativa del team della "Terzigno Corre", associazione podistica vesuviana i cui membri hanno prestato una speciale carrozzina a Matteo, ragazzino romano con disabilità. "Maddy", questo il nome della carrozzina attrezzata per far gareggiare i disabili, in dotazione all'associazione di Terzigno, è stata spinta da Gennaro Garofano, Angelo D'Avino, Michele Ranieri, Giuseppe Panariello, Agostino Casillo, Michele Caldarelli e Francesco Giugliano. Sono stati loro, dunque, ad aiutare Matteo a vincere il primo premio della "Corsa di Miguel", una gara dedicata al poeta maratoneta argentino Miguel Benancio Sanchez, uno degli oltre 30.000 desaparecidos scomparso nel 1978.



La gara, che ha avuto il sostegno della Regione Lazio, il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Argentina e la collaborazione di Sport e Salute e dell’Istituto per il Credito Sportivo, ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone, tra cui molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e tantissime carrozzine con atleti speciali". Il gruppo di Matteo ha percorso 10 chilometri in poco più di 41 minuti. Un successo insperato che rende ancora più bella una giornata di solidarietà e sport sulle sponde del Tevere. "Sono queste le vittorie che intendiamo annoverare nel nostro palmares - dice il presidente della Terzigno Corre Genny Galantuomo - abbiamo deciso di vivere le nostre giornate di sport in modo diverso e quella di domenica ne è la chiara testimonianza". © RIPRODUZIONE RISERVATA