La Battaglia di Andrea: «Troppi ostacoli per i disabili in Italia, ecco come li abbiamo aiutati»

«Dalla nostra piccola... ma intensa esperienza nel mondo della disabilità, abbiamo capito che, ad oggi, purtroppo in Italia non esiste alcun "paradiso" per le persone disabili - dichiara Asia Maraucci - presidente de La Battaglia di Andrea - almeno una volta al giorno chi vive la disabilità diretta o attraverso un proprio familiare affronta una difficoltà, il più delle volte insormontabile. E' difficile o meglio complicato richiedere un sostegno scolastico, ottenere una prenotazione breve per una visita di controllo pubblica o medico legale o addirittura fare una semplice carta d'identità. Dagli ostacolo burocratici alle barriere architettoniche, molto spesso create anche dagli esseri umani che occupano impropriamente stalli per disabili e restano impuniti oppure ostruiscono scivoli che servono a facilitare la vita di chi è in carrozzina, e se ti lamenti, purtroppo resti inascoltato poichè la risposta classica di tutti è che purtroppo non possono stare dietro a tutto questo... Purtroppo di cosa - tuona Maraucci - il loro purtroppo è la nostra condanna, la condanna di chi non riesce a vivere la propria vita a causa di una società malata che tutela la disabilità solo sulla carta con leggi scritte e il più delle volte non applicate, ed ecco che ci siamo noi, che ci battiamo quotidianamente senza tener conto di quale sia la difficoltà, noi non facciamo calcoli o pronostici, noi combattiamo, e ci arrendiamo solo quando abbiamo ottenuto giustizia, non una giustizia personale, ma giustizia e diritti per chi già soffre di suo e non può soccombere per la cattiva gestione delle istituzioni. Noi non dovremmo esistere - conclude - non dovremmo esistere perchè i diritti dovrebbero essere sottintesi, al massimo dovremmo essere solo di supporto, ma purtroppo, per come va l'Italia, noi dobbiamo essere quì, e lo saremo sempre, a proteggere chi ne ha più bisogno».

La Battaglia di Andrea in meno di un anno di attività ha risolto oltre 30 casi di ingiustizie medio/gravi ed aiutato oltre 100 famiglie nello smaltimento di pratiche burocratiche per permettere ai bimbi di ricevere cure e diritti e, mensilmente, aiuta oltre 50 famiglie fornendogli i beni di prima necessita; tutto questo gratis.