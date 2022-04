«Disabilità oltre i limiti», Adele Ferrara apre a Vico Equense l'evento per i malati SLA

Essere fragili non significa essere deboli. Inclusione, diritti, empowerment: le sfide sono sempre quelle, ma è la logica che deve cambiare. Protagonista dell’appuntamento di venerdì 22 aprile è Adele Ferrara, presidente della sezione di Napoli e consigliere nazionale di AISLA. “DISabilità oltre i limiti” è l’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, promossa dal Garante sul territorio di Vico Equense, nella convinzione che le persone con disabilità non devono essere considerate una spesa ma una risorsa. Questa una delle ragioni che ha spinto il Comune di Vico Equense ad ospitare nella Sala Consiliare l’evento, organizzandolo in due momenti: al mattino si alterneranno diverse classi degli Istituti del territorio; nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, l'incontro con il pubblico.

Oggi Adele ha 49 anni ed è l’esempio di come si possa vivere, anche con la SLA. Lo fa da presidente di AISLA Napoli, un punto di riferimento fondamentale per gli altri pazienti, per i loro familiari e per i medici di tutta la zona di Napoli, che si ritrovano a condividere la vita con la SLA. Da maggio 2021 è anche Consigliere nazionale dell’associazione e l’obiettivo del suo incontro di venerdì si fonda sui presupposti di uguaglianza, portando a riflettere sull’inclusione e, in particolare, sull’inserimento lavorativo.