Disagio giovanile nel rione Sanità di Napoli, convegno nella Basilica

Nell’ambito del Progetto P.I.T.E.R., finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno del disagio giovanile nel rione Sanità di Napoli, promuovendo la cultura della legalità e valorizzando le politiche sociali, giovedì 17 giugno, alle ore 16, presso la Basilica “Santa Maria degli Angeli alle Croci” di Napoli, in via della Veterinaria 2, si terrà il Convegno di Presentazione del Servizio e delle attività progettuali.

L’apertura dei lavori è stata affidata a Paolo Ragusa (Coordinatore Area Minori – Cooperativa “San Francesco” s.c.s.), a Don Vincenzo Vollero (Parroco della Basilica “Santa Maria degli Angeli alle Croci) e ad Ivo Poggiani (Presidente 3^ Municipalità del Comune di Napoli). Seguiranno gli indirizzi di saluto di Giovanni Pagano (Assessore del Comune di Napoli alle Politiche del Lavoro, Innovazione ed Autonomia), di Ida Carbone (Vicecapo di Gabinetto Prefettura di Napoli) e di Vincenzo Carbone (Vice Presidente Commissione “Lavoro e Previdenza Sociale” Senato della Repubblica). Gli interventi saranno a cura di Giuseppe Precchia (Consulente Senior del Progetto P.I.T.E.R.) che illustrerà “Il Progetto P.I.T.E.R. e la rete dei servizi territoriali” e di Simona Planu (Project Manager del Progetto P.I.T.E.R.) che si occuperà della “Presentazione delle attività progettuali in corso di svolgimento e prospettive future”. Nel corso del convegno sono previste le “Testimonianze dal territorio” da parte di Antonio Cesarano (presidente Associazione “Un popolo in cammino per Genny Vive”) e di Giovanna Scala (Dirigente scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “D'Este – Caracciolo”). Per il “Terzo Settore a sostegno del progetto” daranno il loro contributo sia Michele Cutolo (Vice Presidente MCL Nazionale) e sia Filiberto Parente (Presidente regionale ACLI Campania).

Il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, Ivan Scalfarotto, e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca (che è stato invitato a partecipare) avranno il compito di concludere i lavori di questo convegno, promosso in collaborazione con MCL Napoli, durante il quale sarà proiettato un video con le immagini delle attività portate avanti e realizzate dall’inizio del progetto, documentate dai ragazzi del Laboratorio di “Giornalismo” del Progetto P.I.T.E.R. Il Progetto dei "Percorsi di Inclusione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità" di Napoli (P.I.T.E.R.) - finanziato a valere sull’Asse IV “favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità” - Azione 4.1.2. “percorsi di inclusione sociale e lavorativa per particolari categorie di soggetti a rischio devianza” del P.O.N. “Legalità” 2014/2020 - nasce da un'azione di co-progettazione messa in atto dalla Municipalità III^ del Comune di Napoli e dal Ministero dell'Interno.

Fortemente voluto e incentivato dal territorio e dalla Prefettura di Napoli, il Progetto di natura prototipale gestito dalla Cooperativa San Francesco s.c.s. e dal Consorzio Luna s.c.s., si prefigge di avviare una modalità di intervento efficace e replicabile allo scopo di prevenire e/o riparare alla fuoriuscita dal sistema scolastico e formativo, incentivando percorsi civici di legalità sul territorio. Il progetto ha, inoltre, l'obiettivo di garantire l'inclusione sociale sostenendo le famiglie del popolare rione Sanità attraverso una rete stabile e coesa di stakeholder attivi sul territorio (istituzioni, scuole, parrocchie, centri educativi e sportivi, organizzazioni del terzo settore e altri soggetti privati del Rione Sanità)