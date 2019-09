Disegnando l'Italia, una passeggiata di 8mila chilometri: «Lo faccio per aiutare gli altri»

Venerdì 20 Settembre 2019, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaino in spalla, cartina geografica tra le mani, tanta fede e forza di volontà. Questi gli elementi alla base del progetto «Disegnando l’Italia» che Nazario Nesta sta portando avanti dallo scorso 19 Maggio. Una passeggiata di 8000 chilometri lungo i confini italiani che mira a conoscerli, ridisegnarli e valorizzarli, attraverso percorsi e paesaggi poco noti. Ma non solo. Dietro questa avventura ci sono anche scopi spirituali ed umanitari, come una raccolta fondi da destinare alla Moldavia.«Sono stato in quel paese – afferma Nazario – ed ho visto quando ci sia bisogno di sostegno. Ho deciso di affrontare questo viaggio sia per crescere come cristiano che per aiutare uno dei paesi più difficili dell’est Europa. Ogni giorno raccolgo piccole somme di denaro e spesso, rinunciando a mangiare, riesco anche a metterlo da parte».Proprio il cibo è la sfida più complessa da portare avanti. Il dispendio di energie è tanto e a volte, viene compensato esclusivamente dalla frutta raccolta dagli alberi in strada.«Non ho altre fonti di cibo e la fame è tanta. In questo però, sono aiutato anche dagli italiani che lungo il percorso mi sostengono e mi accolgono. Sono fortunato e proprio per questo, da credente, ho deciso di portare la mia testimonianza a chi ne ha più bisogno. Lungo il percorso si incontrano tante persone che necessitano di vicinanza e supporto morale. Anche in questo modo sto rafforzando la mia fede e la mia determinazione. La strada da fare è ancora tanta, ma questo è il modo giusto di condurre un viaggio ricco di momenti utili alla mia crescita ed al mio impegno sociale».