Disturbi alimentari, Raggi (Fondazione Ananke) lancia l'allarme sull'aumento di casi in Italia

La Fondazione Nazionale ANANKE di Villa Miralago, che si occupa di disturbi del comportamento alimentare, ha sottolineato l’importanza dell’informazione per combattere questo fenomeno di natura psicologica che coinvolge soprattutto i giovani.

«L’intervento è necessario, soprattutto nei Licei - dichiara Alessandro Raggi, Vicepresidente della Fondazione ANANKE - creando momenti informativi tenuti da esperti e coinvolgendo i giovani specialmente nello sviluppo di capacità relazionali. I disturbi del comportamento alimentare, infatti, non vanno trattati come se fossero semplici disturbi dell’appetito, ma come vere e proprie patologie di natura psicologica».

Dalla pandemia ad oggi si è verificato un aumento di oltre il 30% di casi e purtroppo, i dati continuano a salire. La fondazione ANANKE che ha i suoi centri in tutta Italia svolge attività di prevenzione e informazione gratuitamente sia a pazienti che a genitori. Ha inoltre realizzato #ionoesisto, una mostra fotografica itinerante per far conoscere ai cittadini italiani il dolore causato da queste malattie sia nei ragazzi che nei loro familiari.

«Negli ultimi 2 anni – continua Alessandro Raggi – i dati stimati sul territorio nazionale dall’Istituto Superiore della Sanità parlano di un aumento dei casi, più di 3.000.000 milioni di persone ne sono colpite ed oltre 3400 sono stati i morti solo l’anno scorso. In Campania, come in molte altre Regioni, non sempre i servizi hanno la capacità di far fronte a casi così numerosi e dalle sintomatologie sempre più rilevanti».