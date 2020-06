I familiari dei giovani con disturbi alimentari: «La rete assistenziale della Campania va resa effettiva»

Giuseppe Rauso fondatore della ONLUS EMMEPI4EVER nata in ricordo della figlia Maria Paola, vittima dell’anoressia, per sostenere le famiglie nella lotta contro i disturbi alimentari, racconta della difficile situazione per le famiglie campane che vedono i propri figli soffrire per queste gravi malattie. E lo fa con dati alla mano, sulla scorta di un’indagine di rilevazione svolta sulla rete regionale campana, effettuata il 6 marzo scorso «dai volontari di EMMEPI4EVER e successivamente elaborata con la mia supervisione scientifica e la collaborazione di Padre Livio Graziano della ONLUS Effatà Apriti» spiega Rauso.



In Italia oltre di 3 milioni di persone (in larga misura adolescenti) soffrono di disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, binge-eating. Non si tratta di “capricci” o di “mode” ma di patologie psicologiche che possono essere anche molto gravi e avere come conseguenza persino la morte. Secondo l’Oms, i DCA (disturbi del comportamento alimentare) rappresentano la seconda causa di morte tra i giovani dai 12 ai 25 anni, dopo gli incidenti stradali. Cure efficaci e tempestive, prevenzione e supporto alla rete familiare possono essere determinanti per salvare migliaia di giovani vite.



La Campania conta migliaia di ragazzi e ragazze affetti da questa patologia e spende ogni anno circa 5 milioni di euro per garantire ai più gravi cure efficaci fuori regione, spesso viaggi della speranza, lontano dai propri affetti. Circa due anni fa la Regione Campania ha dato vita a una “rete assistenziale per i DCA” affidandone la guida all’AOU Vanvitelli.



Sembrerebbe dunque che le cose si stiano affrontando nel modo giusto, ma nonostante ciò, le Associazioni di familiari lanciano un accorato appello: «risulta una discrepanza tra le varie strutture presenti sul territorio campano, che vede la presenza di poli dotati di standard quali-quantitativi molto dissimili tra loro - si legge - Per questi motivi appaiono alcune differenze tra quanto indicato nel sito ufficiale della Regione e l’effettiva consistenza sul territorio campano di una rete di strutture, con caratteristiche qualitative e quantitative uniformi e quindi non tutte potrebbero risultare adeguate a trattare disturbi del comportamento alimentare. Ciò determina una ulteriore difficoltà per i cittadini campani ad accedere precocemente a servizi adeguati».



Così scrive EMMEPI4EVER, nella lettera inviata pochi giorni fa alle autorità sanitarie di riferimento (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regione Campania) con allegati i risultati dell’indagine, per sollecitare alcune azioni finalizzate a migliorare i servizi. I toni della lettera sono collaborativi, concilianti, ma si intuisce tra le righe tutta l’amarezza di genitori e cittadini che si sentono delusi da un ascolto da parte delle istituzioni che ritengono insufficiente.



Nella lettera si chiede di aggiornare la mappa della rete regionale Dca «con dati più corrispondenti alla realtà̀ effettiva delle strutture esistenti»; di includere nell’elenco del progetto mappatura “Manual” dell’Iss «solo le strutture effettivamente organizzate per la presa in carico efficace di pazienti con DCA» e infine di «rendere disponibili ed effettivamente accessibili i dati epidemiologici rilevati dall’Osservatorio sui DCA della Campania dell’Università̀ Vanvitelli».



In effetti è di fatto impossibile reperire dati e ricerche frutto del lavoro dell’Osservatorio regionale sui DCA, che andrebbero resi pubblici ed accessibili a cittadini e professionisti.



Non sono state incluse, nei risultati della ricerca, le strutture presenti nella provincia di Salerno: «Il funzionamento di questa importante parte della rete - si legge nel documento – sarà oggetto di successivi approfondimenti». Per il momento la ricerca non si è soffermata sulle composizioni delle equipe dei vari Centri di assistenza per i DCA, i curriculum, le esperienze specifiche, seppure queste informazioni possano contribuire a comprendere l’effettiva capacità di presa in carico di pazienti con queste patologie.



Le maggiori criticità sono state rilevate per l’Asl di Caserta dove non risulta attivo nessuno dei tre ambulatori situati ad Aversa, Marcianise e Maddaloni, «in quanto non vi sono tutti gli operatori necessari e specializzati per il trattamento dei pazienti DCA e dunque non è possibile una presa in carico globale dei pazienti che dopo un primo colloquio valutativo vengono inviati al Policlinico di Napoli».



La denuncia di Giuseppe Rauso, è quella sofferta di un padre oltre che Presidente di un’associazione di familiari: «non ci sono ambulatori dedicati al trattamento dei Disturbi Alimentari nella provincia di Caserta. Quelli censiti nella mappatura della Regione Campania sono i Dipartimenti di Salute Mentale che effettuano una presa in carico dei pazienti per inviarli successivamente alle strutture esistenti a Salerno oppure presso il 1° policlinico Napoli. I DCA sono patologie complesse, per essere trattate necessitano di un’equipe multidisciplinare con professionisti ben formati e integrati tra loro, così come riportato dalle linee guide del Ministero. Noi come famiglia abbiamo pagato direttamente lo scotto di questa disorganizzazione nel 2012, quando nostra figlia Maria Paola si aggravò e per motivi contingenti fummo costretti a rivolgerci alle strutture pubbliche che, come oggi, non erano preparate per il trattamento dei DCA. Per essere autorizzati a curare nostra figlia presso una struttura situata fuori dalla provincia di Caserta, fummo costretti a chiedere aiuto al politico di turno, poiché chi aveva in carico nostra figlia era più preoccupato per la spesa sanitaria, necessaria per il trattamento fuori provincia, che della salute di nostra figlia. Siccome le famiglie sono parte in causa e soffrono insieme ai loro cari, anche loro vanno sostenute e aiutate con percorsi di cura adeguati».



Migliore la situazione delle Asl Napoli 1 e Napoli 2, che seppur sotto-dimensionate rispetto al bacino di utenza, si sono mostrate adeguate rispetto alle linee guida per il trattamento ambulatoriale dei DCA.



L’associazione segnala l’esigenza di potenziare l’offerta in particolare per l’Asl Napoli 3 Sud che rivela una polverizzazione dell’equipe ambulatoriale dislocando i professionisti singolarmente su più sedi: ciò non sembra del tutto coerente con le linee guida di indirizzo nazionali per il trattamento dei DCA fornite dal Ministero della Salute, che prevedono la presenza nello stesso ambulatorio di tutti i membri dell’equipe multidisciplinare. In linea con le prescrizioni del ministero della Salute la Asl di Avellino, mentre per la Asl di Benevento il numero telefonico indicato nel documento della Regione Campania risulta inesatto.



«Vogliamo lavorare costruttivamente con le istituzioni per offrire servizi sempre più efficaci alle famiglie. In Campania, dopo anni di deserto finalmente qualcosa si muove, ma occorre che i disturbi alimentari entrino nei protocolli dei LEA. Va poi potenziata la residenzialità. Certo, i circa dieci posti a Salerno sono meglio di niente, ma ancora non si danno risposte alle famiglie che sono costrette a far curare i propri figli fuori dalla Campania. Inoltre, è importante la formazione continua dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta.» conclude Giuseppe Rauso.



