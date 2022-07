Dodici bimbi saharawi ospitati nel bene confiscato a Quarto

Dodici bambini (otto maschi e quattro femmine) dell'autoproclamata Repubblica Araba Saharawi Democratica, uno stato riconosciuto da 81 paesi, che occupa una vasta area situata nel Maghreb, sono ospitati da oggi a Quarto, in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Resteranno per due mesi nell''Albergo Diverso" e saranno sottoposti a visite mediche. I ragazzi, tutti di età non superiore ai 10 anni, parteciperanno anche ad attività ludiche e di studio. Sono gli unici bimbi del popolo - da oltre 40 anni in conflitto con il Marocco e che ancora attende il riconoscimento del proprio status - sbarcati in Campania.