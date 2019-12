Dona un giocattolo che regala un sorriso: parte la raccolta

È iniziata la campagna "Dona un giocattolo… che regala un sorriso ". La raccolta è partita presso la sede dell’Associazione Assogioca in piazza S. Eligio 3, (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, tel. 081/19254713); presso il Centro di pastorale giovanile del Vomero Shekinà, via san Gennaro ad Antignano 82, (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, tel. 081/5560572); presso lo Spazio Bambini Annalisa Durante in via Forcella 5 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, tel 0817957797)); presso il Centro didattico Pignatelli in via G. Ninni 19 (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19); presso il Giardino degli Scalzi in vico Lungo Sant’Agostino degli Scalzi, 6 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19).



«È un momento di gioia e condivisione per i bimbi di Napoli – spiega il presidente dell’Assogioca, Gianfranco Wurzburger – ed un’occasione per verificare la solidarietà quanti frutti possa produrre: i giocattoli che iniziamo a raccogliere fino al 7 gennaio 2020 testimoniano l’attenzione di istituzioni, commercianti, semplici cittadini per i più bisognosi del nostro territorio e serviranno a restituire un sorriso a tanti bambini».



Sarà poi il Coro della Città Di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli mercoledì 8 gennaio 2020, alle 19.30, presso il Teatro Trianon Viviani di Forcella ad animare la festa dei bimbi del Centro Storico dove i bambini del centro storico riceranno i giocattoli raccolti.

