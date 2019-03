«Metamorfosi»: donazioni di organi e letteratura, incontro al Policlinico Federico II

Negli ultimi dieci anni, grazie a 15.434 donatori di organi, in Italia sono stati 32.725 i pazienti che hanno ricevuto un trapianto. Eppure, solo lo scorso anno, i pazienti in attesa di ricevere trapianto erano ancora pari a 8. 874.



Per formare donatori sempre più consapevoli e responsabili, occorre rafforzare nel Paese la cultura del dono, e per farlo occorre partire dalle comunità più sensibili al tema: quella scolastica e quella universitaria. Sabato 30 marzo, dalle 9.30, presso l’Aula Grande dell’edificio 6 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, si terrà il corso ECM “La Metamorfosi nel percorso di diagnosi e cura”. Obiettivo del corso è diffondere tra i giovani la cultura della donazione, illustrando a liceali e utilizzatori ospedalieri le procedure adottate dal Centro Regionale Trapianti (CRT).



L’evento presenterà una connotazione originale: metterà infatti a dialogo esperienze medico-scientifiche e testi celebri della letteratura. Per garantire un approccio multidisciplinare al tema, sarà adottato come testo di riferimento l’opera di Ovidio, ma anche altre trasposizioni contemporanee sul tema dell’ibrido metamorfico, grazie al partenariato con la sezione campana dell’ADI/SD (Associazione degli Italianisti, sezione didattica). Moderatrice sarà la professoressa Carla de Falco, italianista e scrittrice. Responsabili scientifici dell’evento sono Gaetano D’Onofrio, direttore sanitario aziendale, e Fabiana Rubba, dirigente medico.



Per informazioni e iscrizioni telefonare all’Ufficio Formazione Unico: 0817463753 – 0817464969

Martedì 26 Marzo 2019, 18:30

