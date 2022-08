Napoli, sdoganati cuscini e piumoni: la donazione della nave Viking Sky alla Caritas

I funzionari dell'Agenzia dell'Accise, delle Dogane e dei Monopoli in servizio nell'Ufficio di Napoli 1, nei giorni scorsi hanno assicurato lo sdoganamento di una partita di 300 piumoni e 1.000 cuscini usati, donati dalla nave da crociera Viking Sky alla Caritas Diocesana di Napoli per essere distribuiti gratuitamente a persone indigenti.

APPROFONDIMENTI IL CASO Caritas, a Napoli sos volontari e mense a rischio stop:... L'INTERVISTA Don Mimmo Battaglia arcivescovo di Napoli: «Città sotto... L'INTERVENTO «Dobbiamo proteggere e integrare ma la politica europea...

La donazione, priva di carattere commerciale, è stata autorizzata in franchigia dai dazi all'importazione in considerazione della relativa connotazione caritatevole e filantropica e della natura no profit dell'ente destinatario.