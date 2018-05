«Donne e Giustizia», la Campania si attiva contro la violenza sulle donne

Mercoledì 30 Maggio 2018, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 14:12

Si svolgerà mercoledì 6 giugno, alle ore 10, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, presso la Sala Giunta della Regione, in via Raffaele De Cesare 18/20, la conferenza stampa di presentazione del progetto «Donne e Giustizia», promosso dall’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica (AISPIS), per contrastare con azioni concrete il fenomeno della violenza di genere. All’evento parteciperanno i massimi gradi delle forze dell’ordine, il prefetto di Napoli Carmela Pagano, i questori della Regione Campania, il vicario del Procuratore di Napoli Raffaello Falcone, il vicario episcopale della Diocesi di Napoli don Tonino Palmese, il presidente del Tribunale dei minori Patrizia Esposito, il presidente della Procura dei minori di Napoli Maria De Luzenberger, il presidente del Consiglio regionale Rosa D’Amelio e tutte le alte cariche degli organi istituzionali.Il progetto nasce dalla necessità di fornire un’efficiente risposta integrata che - partendo dal territorio locale - possa connettersi sia a livello regionale che nazionale per garantire giustizia e sicurezza. L’AISPIS che ha come scopo la formazione didattica nell’ambito delle Scienze Investigative nonché in discipline correlate, si è resa disponibile alla formazione gratuita del personale delle forze dell’ordine di ogni ordine e grado, nell’ambito della prima edizione dell’iniziativa proponendo la costituzione di una task-force territoriale che possa, coerentemente con gli obiettivi dell’Accademia, rispondere alla richiesta urgente di giustizia e sicurezza da parte delle vittime di violenze ossia nello specifico: donne e figli minori, anche immigrate ridotte in schiavitù o vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale, o di mutilazioni genitali femminili. La formazione è fondamentale per le buone prassi a partire dalla modalità di accoglienza ed ascolto in luoghi adeguati e rispondenti alle indicazioni di legge, alle modalità di ricezione della denuncia-querela, alla conoscenza di misure di tutela e tecniche investigative.Alla conferenza stampa interverranno l’assessore regionale alle Pari Opportunità Chiara Marciani; la presidente dell’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica Iolanda Ippolito; l’attrice Antonella Stefanucci, testimonial dell’iniziativa.Per iscriversi alla prima edizione della formazione gratuita dei corsi basta andare sul sito web dell’AISPIS (www.aispis.it) o inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica info@aispis.it.