I tecnici del centro nazionale Fiamme Oro della questura di Napoli hanno donato 200 kg di pasta (400 pacchi) a favore della Fondazione San Gennaro nel cuore del quartiere rione Sanità. Un piccolo gesto di solidarietà a chi, in questo momento di emergenza, è in difficoltà.



Attraverso questa iniziativa, le Fiamme Oro intendono sottolineare la loro vicinanza alle fasce più deboli e bisognose del Rione della Sanità, dal quale sono stati “adottati” da quasi due anni e dove si sentono a casa propria. Ed è nel cuore dello storico quartiere che il gruppo sportivo della Polizia di Stato porta avanti il progetto “Boxe al Rione Sanità”, iniziativa volta a creare un’alternativa alla strada, alla violenza e al bullismo in luogo ad alta concentrazione criminale e dispersione scolastica. Il progetto, con l’ausilio di Padre Antonio Loffredo ed in partnership con le Istituzioni cittadine, la Fondazione di Comunità San Gennaro, prevede allenamenti in una palestra di pugilato allestita presso la basilica Santa Maria della Sanità ed è portato avanti dai tecnici Fiamme Oro Vincenzo Picardi e Donato Cosenza e nel futuro saranno affiancati anche da Enrico Parlati e Daniela Raia che svolgeranno Judo.



«L’isolamento ci sta invitando riflettere sul contatto umano e sull’importanza della libertà— dichiara Luca Piscopo, Direttore del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro — Uno degli strumenti per superare tutti insieme il Coronavirus è la solidarietà. Noi delle Fiamme Oro, come tante realtà oggi, cerchiamo di offrire il nostro sostengo, sia virtuale che reale, a chi ne ha maggiormente bisogno». © RIPRODUZIONE RISERVATA