​Eav guarda all’ambiente e alla solidarietà: ecco il bilancio sociale

Venerdì 26 Ottobre 2018, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal car sharing alla banca delle ferie solidali, dalla lotta ai writers alla rimozione dell’amianto: Eav guarda al sociale e alla sostenibilità ambientale presentando il bilancio sociale al Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, in programma alla Camera di Commercio di Napoli. Per la prima volta una azienda partecipata della Regione vara il bilancio sociale, cioè l’insieme di regole e provvedimenti che hanno una ripercussione positiva nell’ambiente e nel mondo della solidarietà.A presentare l’iniziativa, il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio («Dopo il bilancio finanziario in attivo questo è un altro traguardo importante») e il consigliere regionale e presidente della commissione Trasporti Luca Cascone, che ha parlato di «umanizzazione di un’azienda che fino a poco fa era in profonda crisi ed ora sta riprendendosi». Tra i partners del Salone della responsabilità sociale e condivisa, anche il Csv Napoli, il Centro di servizio per il volontariato, che pure ha varato il suo bilancio sociale e nel corso dell’evento ha lanciato la campagna "Plastic Free" per la riduzione dell’uso della plastica.