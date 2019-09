Martedì 3 Settembre 2019, 11:08

Ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro attraverso un percorso formativo focalizzato sul mondo del retail e della ristorazione per aiutare i giovani ad affrontare con maggiore competenze specifiche il mondo del lavoro.Il Centro Commerciale Campania aderisce al progetto Generation lanciato nel 2015 in collaborazione con organizzazioni no-profit, enti e aziende internazionali, con l’obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile con percorsi di formazione gratuiti. La missione di Generation è quella di aiutare l’incontro tra talenti e imprese perché entrambi gli attori siano soddisfatti.Il progetto Generation è applicato in molti Paesi europei, anche l’esperienza al Centro Commerciale Porte di Roma (Gruppo Klepierre) è stata un successo: l’85% dei partecipanti ha trovato lavoro nel Centro stesso.Il progetto prevede la selezione di candidati in età compresa tra i 18 e i 29 anni che, sostenuto una prima fase di selezione on line, saranno chiamati a sostenere dei colloqui attitudinali.A seguito della selezione finale i candidati saranno impegnati, durante il mese di ottobre, in tre settimane di formazione gratuita per assistenti alle vendite e operatori nel food & beverage. La formazione prevede una parte teorica ma anche molta pratica.Al termine della formazione i candidati avranno la possibilità di sostenere dei colloqui in alcuni dei punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale Campania.Le modalità di candidatura è semplice: i candidati potranno collegarsi al sito www.campania.com e seguire le info che li guideranno nel processo di candidatura che prevede la compilazione del form con i propri dati anagrafici e il superamento di due test attitudinali, superati i quali, i candidati saranno invitati a partecipare ai colloqui.