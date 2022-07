Emergenza Ucraina: grande riscontro per la mostra di Paola Nasti e Ilia Tufano a Napoli

Un reading di poesia e l’esposizione delle opere di quasi 70 artisti per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR): Napoli c’è e partecipa attivamente alla raccolta fondi per le vittime della guerra in Ucraina.

Con grande riscontro del pubblico presente, si è tenuta ieri pomeriggio la prima data della mostra organizzata da Paola Nasti - docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico G. Garibaldi - e Ilia Tufano - artista napoletana - nella sede di Movimento Aperto in via Duomo 290 a Napoli. L’evento continuerà oggi e domani dalle 17:00 alle 19:00.

«È stato molto bello vedere un grande contributo da parte degli artisti: la comunità artistica napoletana è molto viva, molto attiva ed è anche molto generosa. È stato bello il riscontro dei partecipanti, che hanno affrontato la sfida di questo calore estremo di oggi. In tanti sono venuti e hanno anche attivamente partecipato con una donazione», racconta infatti Paola Nasti.