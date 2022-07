Emergenza Ucraina: la mostra di Paola Nasti e Ilia Tufano per le vittime della guerra

Il governatore di Luhansk, Serhiy Gaidai, racconta che le forze russe bombardano «indiscriminatamente» aree popolari. «Non vengono fermati nemmeno dal fatto che i civili muoiano nelle case e nei cortili», aggiunge. Il vice primo ministro ucraino chiede ai residenti nei territori occupati dalla Russia di «evacuare le aree con tutti i mezzi possibili». Gli Stati Uniti inviano all’Ucraina nuovi sistemi di artiglieria. Il conflitto continua ed è importante «non essere inerti di fronte allo scempio di vite umane, di beni e di opere, di fronte alla follia della guerra», come sostiene Paola Nasti, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico G. Garibaldi di Napoli.

È per questo che Paola Nasti e la gallerista napoletana Ilia Tufano hanno organizzato una mostra che si terrà il 19 luglio, alle ore 18:00, nella galleria d’arte Movimento Aperto situata in via Duomo 290 a Napoli.

La mostra, aperta anche il 20 e il 21 luglio dalle 17:00 alle 19:00, ospiterà le opere di quasi 70 artisti, noti e meno noti: Enzo Angiuoni, Maddalena Barletta, Monica Benassi, Luisa Bergamin, Carla Bertola, Carlo Bugli, Alfonso Caccavale, Angela Caporaso, Irene Capuano, Maria Luisa Casertano, Pasquale Cassandro, Cristina Cianci, Floriana Coppola, Anna Crescenzi, Michele D’Alterio, Diana D'Ambrosio, Loredana D’Argenio, Libero De Cunzo, Prisco De Vivo, Martina Di Gennaro, Marcello Diotallevi, Gianfranco Duro, Maurizio Esposito, Francesca Formica, Consiglia Giovine, Mario Lanzione, Silvana Leonardi, Eugenio Lucrezi, Francesco Lucrezi, Paola Lucrezi, Ruggero Maggi, Anna Maglio, Silvana Maglione, Nadia Magnabosco, Giorgio Moio, Patrizia Molinari, Enza Monetti, Paola Nasti, Enzo Pagano, Mario Palma, Peppe Pappa, Renata Petti, Antonio Picardi, Rosa Pierno, Marco Pili, Teresa Pollidori, Anna Maria Pugliese, Antonio Raucci, Gisela Robert, Luciano Romualdo, Gianni Rossi, Roberto Sanchez, Ivana Storto, Tonino Taiuti, Marie Claire Taroni, Ernesto Terlizzi, Ilia Tufano, Carla Viparelli, Sergio Williams.

Lo scopo è ricavare dei fondi da destinare all’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) per le vittime della guerra. Ci sarà, infatti, la possibilità di donare una quota a propria scelta e di poter ricevere le opere esposte effettuando piccole donazioni.

«L’idea di questa mostra, finalizzata alla raccolta di fondi per l’Ucraina e le sue genti martoriate all’aggressione militare di Putin, nasce da un sentimento che, credo, abbia accomunato molti di noi sin dallo scorso febbraio: il bisogno di fare qualcosa. L’incredulità per un conflitto nel cuore dell’Europa, in un paese così vicino a noi per tradizioni geopolitiche; la minaccia a un equilibrio perdurante da tempo – nonostante le continue crisi; lo strazio delle immagini di scempio di vite, da entrambe le parti, delle vittime innocenti di forze storiche che sovrastano gli individui; tutto ciò ha provocato in me, come in molti, credo, l’esigenza di fare, di reagire all’orrore. Insegno storia in un liceo napoletano e, immediatamente, ho cercato di attivare dinamiche e iniziative didattiche per la comprensione storica, politica ed economica del fenomeno presso i miei studenti», racconta Paola Nasti. «È stata per me l’occasione di approfondire, insieme agli allievi, una storia intricata e plurisecolare; mi sono appassionata agli intrecci di storia e cultura slava ed europea; i miei studenti hanno forse potuto estendere un po’ i loro orizzonti di conoscenza e, spero, di sensibilità. Dico di sensibilità perché il rischio di fronte al fenomeno di cui parliamo - ma anche di fronte ad ogni altro fenomeno dato in pasto al gigantesco apparato mediatico in cui siamo tutti immersi - è proprio la perdita di contatto con una possibilità di comprensione profonda di quello che accade. L’arte, da sempre, è un potente acceleratore e attivatore di conoscenze vere e inconsce. In questo senso, essa è sempre anche una attività che va al cuore della vita politica e delle epoche storiche. L’artista, gli artisti, ripropongono, attraverso un sentire che procede per vie extralogiche e misteriose, opere, immagini, in cui il mondo si ritrova, si rispecchia; si autocomprende, meglio che nei trattati e negli articoli e nei video in presa diretta dalla “realtà”. Per questo ho maturato, con Ilia Tufano - che da decenni gestisce una piccola galleria d’arte in città, decisiva per la disseminazione di esperienze artistiche, Movimento Aperto - l’idea di dare voce a questa esigenza, finalizzando l’esposizione delle immagini di artisti napoletani e italiani alla raccolta di fondi da destinare alle vittime. Abbiamo pensato a un ente rappresentativo a livello sovranazionale e super partes, e dunque all’Alto Commissariato per i Rifugiati presso le Nazioni Unite (UNHCR)», conclude.

«L’idea di questa mostra è partita da Paola, a cui mi sono accodata perché la trovo giusta per le stesse ragioni. Sentiamo tutti il bisogno di fare qualche cosa, anche se sarà piccola. È un modo, al di là dei soldi che potremo versare, per diffondere questo stato d’animo, per farlo conoscere, per condividere con altri la preoccupazione per ciò che sta succedendo. È un modo anche per prendere un po’ di posizioni nei confronti della guerra, che non è mai una bella cosa. Per quanto riguarda Movimento Aperto, si può definire uno spazio alternativo perché tende ad ospitare non solo mostre d’arte contemporanea ma anche eventi come presentazioni di un libro, reading di poesia, dibattiti. Sono cose fatte da più di vent’anni di attività di Movimento Aperto, che ha cominciato ad operare nel 1999. C’è stato anche interesse nei confronti della filosofia. Abbiamo fatto dei pomeriggi dedicati a questo, dei laboratori filosofici. Io ospito gli amici in uno spazio, ospito quello che mi pare interessante da mostrare», afferma Ilia Tufano.