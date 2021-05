Epilessia, nasce l'associazione per ammalati e familiari

Da oggi in Campania sarà un aiuto concreto per tutelare le persone affette da epilessie e i loro familiari: questo vuole essere E.C.O. - Epilessie Campania ODV - la neonata associazione di volontariato senza scopo di lucro, nata dalla volontà di un gruppo di persone a vario titolo vicine alla realtà sanitaria e alle problematiche sociali connesse alla patologia. I suoi fondatori infatti, il presidente Rossella Giaquinto, il vicepresidente Anna Stilo, il segretario e tesoriere Maria Rosaria Annunziata e i consiglieri Giancarlo Riviezzo e Sofia Stilo hanno condiviso l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura libera da pregiudizi sociali per tutelare le persone affette da epilessie e le loro famiglie. Un’esigenza condivisa e frutto della necessità di dare voce a chi non ce l’ha per rompere il silenzio che eclissa e adombra chi vive e convive in simbiosi con l’epilessia.

Il logo dell’associazione evidenzia con forza la volontà degli associati, le mani che si uniscono, rappresentano il cerchio della solidarietà, che vuole promuovere e favorire azioni di sensibilizzazione e sostegno al mondo della scuola, al mondo del lavoro, a quello della sanità e a tutto il territorio. Ma non è l’unica immagine che parla dell’associazione, significativa è infatti anche la rappresentazione donata da Marcella Maffioli Graphic Designer di Parma, che l’ha realizzata proprio rappresentando le mani rivolte verso l’alto e i cuori da afferrare, obiettivo condiviso e da raggiungere tutti insieme.

Secondo E.C.O., che si avvale anche di un comitato scientifico presieduto da Leonilda Bilo, già coordinatrice della LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) per la macroarea Campania e Molise e responsabile del Centro dell’Epilessia della A.O.U. Federico II di Napoli, sono tanti i temi da trattare in cui si cimenterà l’associazione: dall'inserimento nel mondo del lavoro all'integrazione scolastica, dall’informazione su nuove terapie, alla promozione di interventi formativi, culturali e di sensibilizzazione sociale. L’associazione si farà inoltre portavoce presso i competenti organi regionali e locali per la promozione di leggi e per lo sviluppo di una cultura libera da pregiudizi sociali «perché solo se si è in tanti e si va tutti nella stessa direzione si può ottenere di più».