Mercoledì 27 Marzo 2019, 16:02

Il 2 aprile studenti stranieri dell'Erasmus e del liceo «Evangelista Torricelli» saranno in visita al Comune di Somma Vesuviana. Un'iniziativa che nasce da un progetto in cui è impegnato l'istituto superiore di SommaVesuviana, guidato dal dirigente scolastico Giovani Russo, che propone iniziative di multiculturalità. Il liceo, infatti,accoglierà nella settimana dall'1 al 5 aprile una delegazione di undici studenti e quattro docenti provenienti da una scuola superiore della Repubblica Ceca, partner nel progetto europeo Erasmus Plus, dal titolo «Folklore Is Joining us» realizzato dal Torricelli. Il progetto ha la finalità di preservare e far conoscere le tradizioni popolari del territorio di appartenenza, offrendo agli alunni la consapevolezza di esserne parte integrante per conoscere ed apprezzare tale patrimonio i partner stranieri saranno ospiti della nostra istituzione. Nell'ambito dl tale progetto è previsto, infatti, per il giorno 2 aprile alle ore 9 un saluto alla delegazione straniera e ai nostri studenti presso la sede del Comune, da parte del sindaco Salvatore Di Sarno e dell'assessore alla Cultura Tutela e promozione dell'immagine dell'Ente Flora Pirozzi.