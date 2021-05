G20, i ministri del turismo: «Priorità per mobilità sicura e sostenibilità»

I ministri del G20 accolgono inoltre con favore le raccomandazioni per la transizione verso un'economia verde dei viaggi e del turismo presentate dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (Unwto) come contributo all'area politica «Trasformazione verde», e chiedono di agire per abbracciare la sostenibilità nel turismo, sostenendo e promuovendo le destinazioni sostenibili come asset strategici per bilanciare le esigenze delle persone, del pianeta e della prosperità, e per assicurare un'economia turistica post-Covid resiliente e inclusiva.

«Sottolineiamo - dicono ancora - il valore del turismo culturale come mezzo per affermare il valore della cultura come risorsa per il dialogo e la comprensione reciproca tra le persone, per la preservazione e l'apprezzamento della diversità culturale e la conservazione del patrimonio culturale». Infine esprimono i ringraziamenti alla presidenza italiana del G20 per la sua leadership e concordano di continuare la cooperazione per garantire ulteriori progressi sotto la presidenza indonesiana del G20 nel 2022. (ANSA).