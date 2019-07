L'estate napoletana della Caritas: 14 punti di accoglienza per homeless e bisognosi

Martedì 30 Luglio 2019, 14:08

Sono 14 i punti di accoglienza, ascolto e condivisione, che resteranno aperti, durante il mese di agosto, per senza fissa dimora e più bisognosi. Sono i centri coordinati dalla Caritas della Diocesi partenopea diretta da don Enzo Cozzolino, che continueranno ad accogliere chi ne ha bisogno, per volere del cardinale Crescenzio Sepe. A Napoli città, sono 8 i centri mentre altri 6 sono dislocati in altri Comuni della Provincia. Il martedì e il venerdì, alle 17, nel centro in via Santa Brigida, saranno distribuiti 80 cestini; al Binario della Solidarietà, in via Taddeo da Sessa, tutti i giorni è possibile fare colazione, alle 10, pranzo alle 13, la merenda alle 16 e la cena alle 18 e sono 50 i posti a sedere; in via Santa Lucia, il lunedì e il mercoledì, alle 10.30 si fa accoglienza per il pranzo delle 11.45; al centro San Vincenzo dè Paoli, in piazza Porta Capuana, alle 12 è possibile pranzare dal lunedì al venerdì; nella Basilica del Carmine Maggiore, tutti i giorni, è possibile pranzare in tre turni, a partire dalle 11 con possibilità di posti a sedere fino a 170 persone. Il Centro la Tenda offre, tutti i giorni, la cena a partire dalle 19 per 140 persone; presso i Padri Trinitari, al corso Malta, è possibile pranzare ogni giorno, alle 12 con 30 pasti e 60 cestini; al centro Padre Arturo dei Missionari della Divina Redenzione, in via Gianturco, dal lunedì al venerdì possono essere accolte, per il pranzo, fino a 60 persone. Nella provincia di Napoli, invece, ad Arzano, ci sono fino a 35 posti a sedere, per pranzo, presso il centro La casa della Carità, in via Vittorio Emanuele III; ad Afragola, presso il centro Sant'Antonio in Afragola, ci sono fino a 40 posti a sedere e fino a 40 cestini da distribuire, per la cena, dal lunedì al sabato, alle ore 17; il lunedì, sabato e domenica, a Portici, al centro San Pasquale al Granello, è possibile pranzare (24 posti a sedere a cui si aggiungono 36 cestini); A Santa Maria del Buon Consiglio, in via Nazionale a Torre del Greco, ci sono 45 posti a sedere per la cena, alle 18, tutti i giorni tranne il giovedì mentre a Sant'Antonio di Padova, ci sono 24 posti a sedere, per il pranzo, alle 12, tutti i giorni; allo Spirito Santo in Torre Annunziata, ci sono 50 posti a sedere per il pranzo, tutti i giorni alle 12