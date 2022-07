"Estàvivo", l'adesivo solidale di Diego per i bambini di Napoli

Quell’immagine è entrata nella memoria collettiva (non solo degli sportivi) perché ritrae Diego Armando Maradona al culmine di una delle sue esultanze più famose: il gol alla Grecia ai Mondiali americani del 1994. Così il vignettista Marco Gaucho Filippi, sempre attento all’amore per il calcio e alla solidarietà, ha voluto farne il centro della nuova iniziativa benefica da lui promossa per i bambini di Napoli. Dopo l’esperienza de #eldiegumano arriva #estávivo, un’altra illustrazione dal sapore solidale targata Filippi. Ma di cosa si tratta? Un adesivo acquistabile con un’offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto allo Spartak San Gennaro, scuola calcio che cerca di creare spazi e opportunità di sport e cultura per i minori dei quartieri popolari, permettendo alle famiglie in difficoltà economiche di far svolgere ai loro figli attività sportive gratuite. «Questo adesivo è dedicato a tutti coloro che cadono e si rialzano - spiega Filippi - a coloro che resistono e rinascono ogni giorno da soli, nonostante le avversità della vita. Proprio come fece D10s in quell’occasione. La corsa verso la telecamera, lo sguardo fisso a puntare gli occhi del resto del mondo, un urlo di rabbia, di sfida. Un grido di liberazione che sta a simboleggiare una rinascita. Dietro quell’urlo c’è la sofferenza, il dolore e il sacrificio di un uomo che ritorna mito, di un vinto che torna vincitore». Non a caso “Está vivo!” è l’esclamazione che pronunciò un emozionato e incredulo Victor Hugo Morales, telecronista della partita, subito dopo il gol. «Mi piacerebbe che questa esortazione fosse valida anche per i ragazzi nati in contesti difficili, che vivono situazioni particolari. L’adesivo deve essere un esempio, deve dare loro la consapevolezza di non sentirsi già sconfitti e la forza di costruirsi un destino migliore. Per andare a gridarlo al mondo anche loro». Dunque #estávivo è il calcio che torna gioco e ritrova la sua funzione sociale e salvifica. C’è Maradona, c’è un pallone e ci sono dei bambini. Nei giorni scorsi il vignettista romano è stato a Napoli proprio per incontrare i dirigenti dello Spartak San Gennaro (nella foto insieme a lui al centro, la presidente Ester Sessa a destra e il vicepresidente Luigi Volte a sinistra) per portare in dono gli adesivi ai piccoli calciatori della squadra. «Avevo desiderio di conoscerli di persona, soprattutto per comprendere e sentire meglio addosso la responsabilità di questa mia piccola iniziativa benefica». Sui canali social di MGF tutte le info per acquistare l’adesivo e gli aggiornamenti sul progetto.