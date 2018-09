«Expert for Life», in marcia contro il tumore al seno

Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:08

In marcia per la lotta al tumore al seno: parte da Nola la prima edizione di «Expert for Life», il percorso non competitivo di 3 km per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. L'appuntamento è per domenica 9 settembre in piazza Duomo: da qui, alle 9.30, avrà inizio la passeggiata che toccherà diversi punti della città. Oltre mille le persone che finora hanno aderito all’iniziativa acquistando il kit al costo simbolico di 5 euro. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all'equipe Breast Unit dell'ospedale Cardarelli di Napoli, una delle principali strutture specializzate in senologia.L'iniziativa è promossa dal mega store Expert Parente insieme alla Nola Running e nasce dal progetto portato avanti da Angela Carbone, una giovane mamma della città dei Gigli che ha sconfitto il male dopo una lunga battaglia, diventando la testimonial dell'evento. Al termine della passeggiata previsto, inoltre, un momento informativo per focalizzare l’attenzione con un team di esperti sul valore della prevenzione, oggi facilitata dai grossi passi in avanti della diagnostica, della medicina e delle terapie. L’appuntamento è per le 11.30 nella chiesa dei Santi Apostoli di via San Felice.«Una camminata aperta a tutti con un focus specifico sul tema che intendano sensibilizzare su un tema che non è solamente femminile, ma che riguarda tutti e nel quale tutti ci sentiamo coinvolti - spiega Carbone - Ringrazio Expert Parente per aver intercettato fin da subito l'importanza di questo progetto mettendo in campo risorse ed energie per realizzarlo insieme alla Nola Running. Insieme possiamo vincere.