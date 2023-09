Nola: torna “Expert for Life”, in marcia ​per i bambini del Pausilipon

In marcia per la solidarietà: ritorna a Nola l'Expert For Life, la passeggiata non competitiva di tre km promossa dai family megastore Expert Parente e Expert Napoli. L'iniziativa, patrocinata dal comune di Nola, si terrà domenica 24 settembre e vedrà coinvolte le principali strade cittadine. Lo start è per le ore 9.30 con partenza da piazza Duomo. Ad affiancare il gruppo in questo progetto l'associazione sportiva Atletica Nolana presieduta da Michele Santanastaso.

Ieri mattina la conferenza di presentazione dell'evento a cui hanno preso parte anche l'assessore allo Sport e alle politiche sociali del comune di Nola, Giuseppe Napolitano; l'artista Luca Sepe, testimonial dell'evento; Anna Maria Ziccardi e Flavia Matrisciano, rispettivamente presidente e direttore dell'ospedale pediatrico Pausilipon di Napoli a cui sarà devoluto il ricavato dei kit che potrà essere acquistato fino a domenica con una donazione minima di dieci euro.

«Prima di essere uomini ed imprenditori siamo genitori - spiega Carlo Parente, a.d. Del gruppo - Da sempre ci rivolgiamo alle famiglie, consapevoli della grande mission a cui siamo chiamati, certi che la solidarietà rappresenta il passaporto per la vita. Dopo le donne che lottano contro il tumore al seno per le quali la nostra attenzione è, e sarà sempre alta, quest'anno volgiamo lo sguardo ai bambini, piccole creature innocenti che necessitano di cure e di specifiche campagne di sensibilizzazione. Il nostro impegno è per loro ma anche per le loro madri ed i loro papà, figure fondamentali nel percorso di crescita. Ringrazio di cuore l'associazione Atletica Nolana per il prezioso supporto tecnico, il creator digitale dell'azienda che rappresento, anima di questa iniziativa, Cleverson Ferrara, l'amico Luca Sepe ma anche tutti i partner che ci hanno affiancato in questo straordinario progetto di vita.

Chiaramente un ringraziamento all'ospedale Pausilipon di Napoli, una grande famiglia di professionisti. Insieme possiamo vincere».

«Purtroppo esiste un altissimo tasso di casi di neoplasie infantili - spiegano il presidente Ziccardi e il Direttore Matrisciano dell'ospedale Pausilipon di Napoli - ogni volta che un bambino si ammala è necessario che guarisca ed il nostro impegno va proprio in questa direzione intercettando tutti gli strumenti per una possibile cura. Ringraziamoo Expert Parente e l'intera macchina organizzativa per questa bellissima opportunità che in favore dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie».