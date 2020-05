Fase due, l'Unicef lancia un tutorial-cartone sull'importanza e sull'uso della mascherina

Comincia la fase 2. Tra mille preoccupazioni e precauzioni, prendono ora la parola loro, i bambini. Lo fanno con la leggerezza, con la semplicità e con la forza di cui solo loro sono capaci.



E, allora, l'idea è quella di un tutorial-cartone, in cui i bambini riflettono sull'importanza e sull'uso della mascherina. Il simpatico tutorial è stato promosso da quattr solide realtà che si occupano di infanzia: Unicef, Mai più Violenza Infinita, Salvamamme e vede l'importante partecipazione anche della Fondazione Collodi.







A curare il lavoro Virginia Ciaravolo, Presidente di “MAI più Violenza Infinita” ed Emilia Narciso, Delegata Unicef per emergenza Covid-19 in Campania.



«Tutto comincia dalla necessità di contenere le angosce dei bambini, spiegando loro cosa sta accadendo attraverso una videofavola “Giù la corona”, che li rende protagonisti ed eroi indomiti di questo momento tragico. I bambini con la loro ricchezza interiore, trovano soluzioni e si fanno garanti presso gli adulti di buone prassi», dichiara Ciaravolo.



«Ogni avventura ha però bisogno non solo di aguzzare l'ingegno, ma anche di azioni. Il tutorial “Ma che belle mascherine”, diventa poi la consapevolezza che utilizzando in modo corretto le prescrizioni date dal governo, l'incubo vissuto si trasformerà in un sogno possibile... ritornare ad abbracciarci quanto prima», afferma Narciso.

