Fattorie didattiche con l’Associazione A.R.T.U.R. e il master per educatori della Parthenope

Sabato 11 Maggio 2019, 17:14

Si è svolto presso la Sede dell'Istituto Zooprofilattico di Portici un evento di grande attrattività con circa 80 stand, centinaia di espositori-comunicatori ed oltre 15.000 visitatori attesi. Il tema di quest’anno è “Conoscenza, Innovazione e Prevenzione” e verrà affrontato attraverso numerose attività culturali, di divulgazione scientifica, di prevenzione sanitaria oltre a prevedere tantissimi percorsi ludico-didattici, musicali e teatrali.Nell’ambito dell’intervento preventivo a carattere educativo l’Ass. A.R.T.U.R. parteciperà con uno stand (il n.18 in piantina) nel quale avranno luogo numerose attività che verranno animate dagli allievi del Master dell’Università Parthenope per “Esperto in educazione motoria e sportiva per l’inclusione sociale e la prevenzione del rischio” (diretto da Maria Luisa Iavarone e Luisa Varriale) tra queste saranno disponibili: un information point “Living S.M.A.R.T.” dove acquisire informazioni e indicazioni aggiornate in età dello sviluppo per un rapporto equilibrato tra Sport Movimento Alimentazione Relazioni e Tecnologie quali fattori di prevenzione per la salute ed il benessere; Brevi sessione di Slow food parenting education con distribuzione ai genitori di un piccolo ricettario educativo; Attività ludico-ricreative e possibilità di sperimentare una sessione di bio-feedback (una sorta di macchina della verità) per percepire il proprio stato di benessere interno.