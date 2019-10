«Fermare la violenza Napoli si può», incontro con Patrizio Oliva

L’8 novembre a Napoli al Maschio Angioino - Sala del Consiglio si svolgerà una conferenza multidisciplinare dal titolo “Napoli contro il crimine. Per la Vita, Generazioni Future e Famiglia, legalità, responsabilità e sicurezza dei cittadini. Innovazioni Mediche, Ricerca, Psicologia, Salute, Psichiatria e Scienze”.



Un articolato e variegato simposio che ha lo scopo di riflettere sul crimine e sulla violenza nelle sue molteplici valenze: dagli aspetti economici a quelli sanitari, da quelli educativi a quelli sociali passando naturalmente per lo sport e la prevenzione grazie alla presenza del campione del mondo Patrizio Oliva che da anni è uno dei più autorevoli interpreti dello sport sociale. Oliva interverrà con una relazione dall’evocativo titolo: “fermare la violenza a Napoli si può!”. Tra gli ospiti la professoressa Maria Luisa Iavarone, docente presso l’Università Pathenope e presidente dell’associazione ARTUR, nata in risposta dell’assurda violenza subita dal figlio. Non mancheranno riferimenti ai diritti delle nuove generazioni attraverso il tema dei cambiamenti climatici.



La conferenza si concluderà con un “gala dinner” cui parteciperanno il giovane Arturo e la piccola Noemi che verranno entrambi insigniti di un riconoscimento alla forza e alle resilienza espressa in entrambe le vicende criminali di cui sono stati protagonisti.



La partecipazione alla conferenza è gratuita ed aperta a tutti.



