Ferragosto di solidarietà, donati frigo e altri oggetti ai nomadi scappati dal campo di Barra

Un Ferragosto diverso per tanti ma particolarmente diverso per le numerose famiglie sfollate dal campo nomadi di via Mastellone a Barra dopo l'importante incendio verificatosi nella notte di mercoledì 11 agosto. Volontari e associazioni si sono stretti attorno alla comunità rom sostenendola con una serie di attività essenziali, a partire da pranzi e cene assicurati nell’arco di questa settimana segnata dalla rabbia per quanto accaduto e dalla fatica viste le condizioni climatiche proibitive.

Alcune delle famiglie che hanno dovuto abbandonare il campo rom di Napoli Est sono state ospitate nell'ex scuola Deledda di Soccavo, nell'area occidentale del capoluogo campano. La struttura comunale non è particolarmente attrezzata per accogliere tante persone: così i volontari hanno deciso di comprare attrezzi indispensabili per permettere ai nomadi di cucinare, mangiare e conservare cibo e pietanze. Grazie alle donazioni arrivate dalla Caritas diocesana e da diverse associazioni sono stati acquistati frigoriferi, fornelli, pentole, padelle e mestoli. E ancora: tavoli per accomodarsi e mobili per conservare il cibo. Tra gli oggetti donati anche un microonde utile a preparare il cibo per una neonata di appena due settimane.

In questi giorni la solidarietà è stata particolarmente indispensabile per supportare la comunità nomade che è stata costretta a scappare dal campo di Barra, già attivo da diversi anni. In campo i volontari di diverse realtà associative come TerradiConfine, Figli in Famiglia, NEA, SVT, Gesco, Libera e le cooperative Apeiron e LESS. Accanto a giovani e giovanissimi nomadi di via Mastellone è sempre stato presente anche Antonio Romano, infaticabile volontario che da anni segue la comunità rom locale così da far riscattare e restituire dignità a ogni persona.

«La grande rete di solidarietà di Napoli Est, insieme ad altre realtà da tutta la Regione, ha subito risposto al silente appello del popolo rom. Stesso nella notte di mercoledì, e ancora ora, ci siamo fatti carico dei bisogni essenziali durante questa emergenza. Stasera, insieme alla cena a cura di Gesco, porteremo frigoriferi, fornelli, pentolame, un microonde e altri materiali grazie ad un'importante donazione della Caritas diocesana e di tante altre associazioni e singoli cittadini» spiega Rosa Maglione dell’associazione TerradiConfine.

«Ci auguriamo che i nostri amici possano nel breve tempo tornare ad una soluzione abitativa dignitosa e soprattutto in zona, in particolare per garantire la continuità didattica ai circa cinquanta bambini che seguiamo quotidianamente nelle scuole di Napoli est» evidenzia Marisa Esposito, presidente dell’associazione N:EA Napoli Europa Africa.

Mentre su Facebook sono numerosi i commenti di particolare rancore e intolleranza verso i nomadi, la rete di cittadini e attivisti ha permesso alla comunità di vivere dignitosamente in questi giorni di pieno agosto dimostrando che la solidarietà non va, di certo, in vacanza.