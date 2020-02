Festa della donna, visite gratuite al Policlinico Federico II di Napoli

Visite gratuite al Policlinico Federico II di Napoli, in occasione della Festa della donna. Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Policlinico Federico II aderisce all'Open Weekend di ginecologia dedicato alla menopausa, promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale per la salute della donna e di genere, e offre visite mediche specialistiche gratuite, nell'ambito di un percorso di promozione della salute declinato al femminile. Numerose le opportunità per le donne: visite endocrino-metaboliche; consulenze per il trattamento laser «Mona Lisa Touch» per atrofia vulvo-vaginale; visite urologiche; dermatologiche e cardiologiche con Ecg e valutazione clinica del rischio cardiovascolare. Ciò che occorre è la prenotazione, necessari,a collegandosi al portale aziendale www.policlinico.unina.it e sul sito www.bollinirosa.it.



«La Fondazione Onda ci offre l'opportunità di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione sui cambiamenti che derivano dalla menopausa - ha sottolineato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, Anna Iervolino - Un'importante occasione per offrire alla popolazione femminile strumenti di prevenzione e sensibilizzazione. Il nostro impegno verso un'assistenza sanitaria personalizzata e rispondente ai bisogni degli utenti, nelle varie fasi della vita, è costante e si riflette in un'organizzazione orientata verso percorsi che facilitino l'accesso e l'accoglienza dei cittadini». Anche per il 2020-2021, per il quarto biennio consecutivo, l'attenzione che il Policlinico Federico II rivolge alla salute femminile è stata riconosciuta dall'Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna e di Genere che ha conferito alla struttura il massimo riconoscimento, pari a tre bollini rosa, quale «ospedale a misura di donna». © RIPRODUZIONE RISERVATA