Festa della Donna, nel Cilento donate le mantelline per le nonnine del centro anziani

In occasione della Festa della donna, stamani all’RSA di Massa, residenza assistenziale per anziani, frazione di Vallo della Lucania, da parte dell’associazione Fila e sfila, sono stati consegnati dei manufatti per gli ospiti del centro. Al posto della classica mimosa le nonnine hanno ricevuto coprispalle e mantelline, un piccolo grande gesto che ha il sapore di un abbraccio. Già agli inizi dell’anno le socie hanno donato ai primi nati dell’ospedale San Luca dei corredini. Le volontarie, in nome dei principi di solidarietà e condivisione, si riuniscono ogni martedì dalle 17 alle 19. Il referente del gruppo è la professoressa Angela Gasparro, coadiuvata dal presidente del C.R.T. Cilento, Francesco Fragale.Il C.R.T. CILENTO è un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, e come tale, è affiliata alla FITeL, ( Federazione Italiana del Tempo Libero ).I motivi che hanno spinto a costituire questa Associazione, sono la necessità di garantire uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, in cui gli associati che lo desiderino possano sviluppare le proprie attitudini.L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà sociale e opera in una rete di partenariato con ospedali, enti e strutture