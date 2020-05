Festa della mamma: gli auguri social di forze armate, Guardia di Finanza e polizia

Un augurio speciale e molto social quello che forze armate, Guardia di Finanza e polizia hanno voluto rivolgere a tutte le mamme. Un messaggio dolcissimo lanciato attraverso le rispettive pagine Facebook. «Con tutto l’affetto nel cuore alla persona che vive per te, auguri a tutte le mamme», scrive il Ministero della Difesa che sceglie di pubblicate le immagini di quattro mamme appartenenti rispettivamente ad Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Carabinieri. «Un augurio speciale alle mamme impegnate ogni giorno per la sicurezza del nostro Paese o all’estero nelle missioni internazionali di pace, a quelle schierate in prima linea, in questo periodo, per l’emergenza coronavirus, a tutte le mamme, che nonostante tutto, riescono sempre a non perdere un minuto della vita dei propri figli», fa eco lo Stato Maggiore della Difesa che propone la foto di una mamma ufficiale di Marina con in braccio il suo bimbo corredata dalla frase: «Mamma: protezione, forza, sostegno, disciplina e amore incondizionato».



Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alla mia mamma che mi sostiene nei momenti di difficoltà, alla mia mamma che si preoccupa per me quando sono lontano, alla mia mamma che mi aiuta a comprendere il mondo, alla mia mamma che si deve dividere tra il lavoro e la famiglia. I nostri auguri speciali a tutte le mamme del mondo», si legge sulla pagina Facebook dell’Esercito che propone l’immagine di una soldatessa con il suo bimbo. «Mamma sei il mio porto sicuro. Sei protezione e amore incondizionato. Auguri a tutte le mamme», questo l’augurio della Marina Militare che pubblica la tenera immagine di una bimba che calza il berretto del padre e bacia il pancione della mamma in attesa. «Danno la vita, danno l’amore, danno la speranza, danno il conforto, danno la forza, danno il coraggio, danno se stesse senza alcun risparmio. Auguri a tutte le mamme», scrive l’Arma dei Carabinieri che regala l’immagine di una mamma in uniforme che riceve in dono dei fiori da parte del figlio. La Guardia di Finanza, sul suo canale Telegram, pubblica la foto di una mamma in uniforme che viene abbracciata dalle sue bambine e commenta: «L’amore di una mamma supera ogni distanza ed è per sempre». La polizia sceglie una citazione di Edmondo De Amicis: «Grazie mamma perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze, il bacio della buonanotte, il tuo sorriso premuroso, la dolce tua mano che mi dà sicurezza. Hai asciugato i miei passi, hai corretto i miei errori, hai protetto il mio cammino, hai educato il mio spirito, con saggezza e con amore mi hai introdotto alla vita». Parole che accompagnano la foto di una poliziotta in divisa che tiene in braccio la sua bimba.