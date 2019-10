Festa per lo sport disabile: in mille allo stadio Caravita di Cercola

Quindici sport, cinquanta associazioni presenti, oltre mille partecipanti. Festa per lo sport disabile al Caravita di Cercola con la presenza di Sua Eminenza, il Cardinale Crescenzo Sepe, per la 18esima edizione di "Insieme nello Sport", manifestazione organizzata dal Coni Regionale Campania e dal Comitato Regionale Campania Paralimpico in collaborazione con il Csi, la Polisportiva Pro Cangiani, Terzo Settore e Molinari Volley. Col patrocinio, tra gli altri, del Comitato campano dell'Unicef, dell'assessorato regionale alle Politiche sociali e del Comune di Napoli.

Una manifestazione dedicata a ragazzi con abilità diverse, ideata nel 2002 dal prof Amedeo Salerno, già Presidente del Coni Napoli e fortemente voluta quest'anno, nonostante le grandi difficoltà economiche in cui versa lo sport dal presidente del Coni Regionale e dal Csi con la partecipazione del Consigliere di Presidenza Nazionale Salvatore Maturo.



Mille ragazzi appartenenti a 50 Centri di Riabilitazione della Campania ed a qualche scuola superiore di Napoli, tra le quali l'istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Ferraris, hanno partecipato con entusiasmo, a questa sempre attesa manifestazione autunnale cimentandosi in quindici discipline: atletica leggera, bowling, braccio di ferro, calcio a cinque, calcio da tavolo, circuito animato, danza, judo, pallavolo, pesistica, tennistavolo, tiro con l'arco, goalbal, showdown ed e-sport.

Particolarmente seguito l'inserimento degli sport elettronici che dal 2017 fanno parte anche della grande famiglia del Cio. Un modo per esaltare l'inclusione sociale e per abbattere le barriere visto che, spesso, davanti alla playstation, i diversamente abili possono competere anche con i normodotati. Nel corso della manifestazione è stato anche ricordato il professor Pietro Pastore, docente di Educazione Fisica del Ferraris, anima della Pro Cangiani e tra i principali protagonisti e promotori della nostra partecipazione alla manifestazione, recentemente scomparso

